«District 31»: dernière semaine de tournage

La gang de «District 31» en est à sa dernière semaine de tournage et les comédiens commencent à faire leurs adieux en vue de la toute dernière journée sur le plateau, vendredi.

Alors qu’il ne reste que 20 épisodes à se mettre sous la dent, celui qui incarne Me Durand, Stéphan Côté, a signalé la fin de son aventure sur le plateau de la quotidienne policière.

«Ma participation au tournage de "District 31" a pris fin jeudi dernier. Vous dire le plaisir que j’ai eu à jouer ce Maître Durand!! Fin limier, il ne devait apparaître [que dans un] seul épisode, mais me voilà au bout d’une centaine d’épisodes et le plaisir à lui donner une voix ne s’est jamais estompé», a écrit le comédien sur Facebook.

Stéphan Côté a remercié les téléspectateurs, ses camarades de jeu et l’auteur Luc Dionne pour les mots «toujours si justes et brillants» qu’il lui a servis en guise de partition.

«Bonne fin de saison à vous tous et au plaisir de voir vos réactions à la fin de cette ultime saison. Préparez vos mouchoirs», a-t-il ajouté.

C’est le jeudi 21 avril que sera présenté le tout dernier épisode sur ICI Télé, mettant ainsi fin à six saisons.

Pour la dernière journée de tournage vendredi, plusieurs comédiens vont accueillir sur le plateau Luc Dionne, les producteurs d’Aetios Fabienne Larouche et Michel Trudeau, la directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, ainsi que des journalistes.

La société d’État a déjà annoncé qu’elle compte proposer une nouvelle quotidienne pour remplacer «District 31», sans donner plus de détails.

De son côté, TVA va diffuser la quotidienne judiciaire «Indéfendable», mettant en vedette Sébastien Delorme, Mathieu Baron, Anne-Élisabeth Bossé, Marilyse Bourke, Michel Laperrière et Martin-David Peters, pour ne nommer que ceux-là. Le tournage d’«Indéfendable» s’est amorcé le mois dernier et on ne sait pas dans quelle case horaire TVA programmera cette nouveauté produite par Pixcom.

