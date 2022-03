Dossier Air Canada : «un pays qui piétine le français»

Le PDG d’Air Canada, Michel Rousseau, s’est excusé pour les propos de novembre dernier en affirmant que c’était une erreur de n’avoir pas appris le français avant d’occuper son poste.

«Honnêtement c'est gênant si l'on suit des cours de français depuis le mois de novembre au rythme qu’il nous dit et avoir ce français-là... C’est laborieux, il aurait fallu des sous-titres en français pour comprendre ce qu’il essaie de nous dire en français», dit Yasmine Abdelfadel.

Mathieu Bock-Côté a plutôt critiqué le système politique et les grandes entreprises de favoriser la langue de Shakespeare.

«Le Canada fonctionne d’abord en anglais, si Michael Rousseau parlait français comme moi et il parlait anglais comme il parle français en ce moment, est-ce qu’il serait PDG d’Air Canada? Non. Le pays auquel vous consentez est un pays qui piétine la langue française, vous avez le droit d’y consentir et j’ai le droit de le critiquer», mentionne Mathieu Bock-Côté.