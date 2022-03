Doug Ford à Washington pour rencontrer des partenaires économiques

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, se rendra à Washington, D.C. lundi afin de rencontrer des partenaires économiques.

Accompagné du ministre du Développement économique, Vic Fedeli, il entend réaffirmer que l’Ontario est une juridiction fiable et sécuritaire pour les investisseurs et les compagnies.

«Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les entreprises d’investir dans le futur de l’Ontario. Alors que nous attirons plus de travailleurs qualifiés et construisons des routes, des autoroutes et les passages nécessaires, nous rencontrons en personne quelques-uns de nos partenaires les plus proches afin de réaffirmer le potentiel inégalé de l’économie ontarienne», a déclaré Doug Ford par voie de communiqué.

Le premier ministre rappelle également l’importance de rejeter les mesures «Buy American» afin de continuer à travailler conjointement avec les entreprises américaines.

Pour alimenter l’économie de la province, le gouvernement Ford a fait des investissements historiques dans la construction d’infrastructures, mais aussi dans des programmes qui rendent le processus d’embauche plus facile pour les travailleurs de l’international.

«Si l’Ontario était un pays, il serait le troisième plus grand partenaire économique des États-Unis. Des millions d’emplois des deux côtés de la frontière dépendent du libre-échange sans restriction entre nos juridictions», a ainsi affirmé M. Fadeli.