[EN DIRECT] 26e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

L'invasion russe en Ukraine se poursuit pour une 26e journée, alors que les bombardements se poursuivent dans plusieurs villes.

Voici les derniers développements, minute par minute

Après avoir affronté les jihadistes, cette fois, ce sera l’armée russe : à Kyïv, un jeune combattant français aguerri en Syrie se prépare à repartir au front pour «aider les Ukrainiens à garder leur liberté».

Les horreurs de la guerre en Ukraine peuvent se lire dans les yeux du petit Volodymyr, 13 ans, allongé sur un lit de l’hôpital pour enfants d’Okhmatdyt à Kyïv, avec son ballon vert en forme de chien.

6h38 | Le président ukrainien appelle l'UE à cesser tout «commerce» avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi l'Union européenne, et en particulier l'Allemagne, à cesser tout «commerce» avec la Russie, et notamment à refuser ses ressources énergétiques, dans une vidéo sur la messagerie Telegram.

6h37 | Réouverture partielle de la Bourse de Moscou pour les obligations

La Bourse de Moscou, fermée depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le mois dernier, a annoncé lundi avoir repris les échanges d'obligations gouvernementales, première étape d'une réouverture progressive.

6h12 | Nouveau couvre-feu à Kyïv, de lundi soir à mercredi matin

Le maire de Kyïv, Vitali Klitschko, a annoncé qu'un nouveau couvre-feu serait instauré dans la capitale ukrainienne à partir de lundi soir, jusqu'à mercredi matin.

5h51 | Un embargo européen sur le pétrole russe frapperait «tout le monde», avertit le Kremlin

Le Kremlin a estimé lundi qu'un potentiel embargo européen sur le pétrole russe frapperait «tout le monde», au moment où l'Union européenne doit étudier lors d'une réunion la possibilité de nouvelles sanctions contre Moscou.

5h09 | La nouvelle fermeté japonaise face à Moscou, une façon d'avertir Pékin

Le Japon a rompu avec sa diplomatie passée dans sa réponse ferme à l'invasion russe de l'Ukraine, et le conflit pourrait remodeler sa stratégie de défense face aux ambitions régionales de Pékin, selon des analystes.

5h28 | Visé par les sanctions, l'oligarque Timtchenko se retire de Novatek

L'oligarque russe Guennadi Timtchenko, un proche du président Vladimir Poutine visé par des sanctions occidentales liées à l'Ukraine, a démissionné du conseil d'administration du géant gazier Novatek, a annoncé lundi la compagnie.

Un jeune Ukrainien raconte comment il a fui l’horreur de Marioupol avec ses parents via un couloir humanitaire, un périple devenu l’un des pires moments qu’il a vécus après des semaines à se cacher pour échapper à la pluie de bombes.

« C’était horrifiant. Tout dans notre quartier est détruit. La ville était devenue trop dangereuse. Le stress d’être constamment bombardé et la fatigue s’accumulaient aussi dans nos corps », explique Glib Ivsieiev, au bout du fil à Dnipro.

La campagne russe pour s’emparer rapidement de la capitale et des grandes villes d’Ukraine et imposer un changement de régime a lamentablement échoué. Mais elle a causé des pertes indicibles au pays et à son peuple.

5h50 | L'assaut des forces russes sur Marioupol est un «crime de guerre majeur»

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé lundi les destructions commises de manière indiscriminée par l'armée russe dans la ville assiégée de Marioupol en Ukraine comme un «crime de guerre majeur».

5h29 | «Fuite» d'ammoniac dans une usine, les riverains priés de se mettre à l'abri

Les autorités ukrainiennes ont demandé lundi aux habitants de la ville de Novosselytsya (nord) de s'abriter après une «fuite» d'ammoniac dans une usine chimique voisine, des combats contre les troupes russes faisant toujours rage dans la région.

5h10 | Kyïv: au moins huit morts dans un bombardement sur un centre commercial

Un bombardement à Kyïv a fait au moins huit morts dans la nuit de dimanche à lundi, a constaté un journaliste de l'AFP, au moment où les forces russes cherchent toujours à encercler la capitale ukrainienne.

Des corps étaient étendus lundi matin devant le centre commercial Retroville, dans le nord-ouest de Kyïv, selon un journaliste de l'AFP.

5h07 | Traité en indésirable même s’il a la citoyenneté russe

Un Québécois qui venait d’obtenir sa citoyenneté russe est en train de voir son rêve voler en éclats. Il envisage de quitter le pays de Poutine, dont le gouvernement vient de retirer des droits aux étrangers comme lui.

« Hier, pour la première fois, je me suis dit que je devais peut-être revenir au Canada indéfiniment », explique Julien*, un Québécois qui vit à Moscou avec sa femme qu’il a rencontrée en Russie.

4h10 | Première rotation du personnel ukrainien à Tchernobyl en près d'un mois

Les rotations de personnel à la centrale nucléaire de Tchernobyl ont commencé dimanche pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique.

0h00 | L’Ukraine rejette l’ultimatum russe de capituler à Marioupol

L’Ukraine ne «déposera pas les armes et ne quittera pas la ville» assiégée de Marioupol, a déclaré sa vice-première ministre à un média ukrainien dans la nuit de dimanche à lundi, en réaction à l’ultimatum posé par la Russie.

