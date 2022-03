Encore une fois, les ingénieurs de BRP surprennent

Nouvelle plateforme, un moteur plus puissant pour la montagne, des motoneiges aux dimensions réduites et l’arrivée massive de modèles Lynx, voilà ce qui résume les principales nouveautés de BRP pour 2023.

Ils arrivent cette saison avec la REV Gen5, plus légère, plus précise, plus stable et plus prévisible pour la conduite hors-piste. Elle est offerte sur quelques modèles de montagne des gammes MXZ, Renegade et Summit, équipées du moteur 850 E-TEC. La nouvelle plateforme réduit considérablement le niveau de vibration avec le moteur 850 E-TEC, grâce à l’ajout d’un quatrième support de moteur. Il est aussi possible d’avoir un meilleur alignement de courroies. Cela ajoute plus de performances et assure une durée de vie plus longue. Ajoutez à cela un meilleur refroidissement du compartiment moteur et le nouveau cadran digital de 10,25 pouces. L’application BRP Connect est intégrée dans le cadran. Vous pourrez toujours bénéficier de la performance et de l’ergonomie de la position de conduite qu’offre la plateforme REV.

PUISSANCE ACCRUE

Sur les modèles de sentiers, la nouvelle REV Gen5 présente une nouvelle apparence avec ses phares DEL améliorés, et offre une expérience de connectivité à la fois raffinée et améliorée. Ils sont idéals lors de déplacements nocturnes. Aussi, le bruit, les vibrations et la dureté de conduite ont été réduits.

Photo courtoisie

Les amateurs de motoneiges de montagne pourront bénéficier de plus de puissance pour affronter les conditions qu’ils aiment tant affronter. Mis en marché il y a deux ans par BRP, le premier moteur deux-temps turbocompressé, le 850 E-TEC, arrive cette saison avec plus de puissance. La version 850 R-TEC Turbo R développe une puissance de 180 hp. Il s’agit d’une augmentation de 15 hp par rapport aux 165 de l’ancien. Il n’est offert que dans les modèles de motoneiges de montagne. Il maintiendra sa puissance maximale jusqu’à une altitude de 8000 pieds. Une nouvelle tête de moteur, de nouveaux injecteurs et une nouvelle boîte à air expliquent en partie cette augmentation de puissance.

LA GAMME NEO

Si vous désirez pratiquer la motoneige, acheter votre propre machine sans vous ruiner, vous serez heureux de pouvoir compter sur la nouvelle gamme Neo de Ski-Doo. Montées sur le châssis REV Gen4, elles sont offertes pour le sentier en version MXZ et en catégorie hors-piste en version Summit. Le prix de vente de départ est de moins de 10 000 $. Au total, quatre modèles de taille moyenne sont disponibles. Elles sont plus faciles à manier, plus attrayantes et plus simples à utiliser par tous les motoneigistes, mais surtout par les conducteurs de petite taille et les novices.

Pour les jeunes, Ski-Doo revient avec deux nouvelles versions du MXZ, le 120 et le 200. Pour les plus jeunes, c’est une belle façon de s’initier au sport de la motoneige.

LYNX PLUS PRÉSENTS

La gamme de modèles Lynx sera plus imposante en 2023.

Trois modèles de la série Lynx arrivent au Québec. Le Rave RE, un modèle directement axé sur l’expérience de course, est la motoneige cross-country numéro un dans la gamme Lynx. Elle saura plaire aux amateurs qui choisissent plus la performance que l’esthétique. Elle a été conçue pour aller là où les surfaceuses n’existent pas.

La Xterrain représente l’expérience ultime de conduite extrême dans le segment hybride nord-américain. Elle fait partie des modèles Lynx les plus vendus en Europe.

Pour vous aider à amener votre expérience de conduite hors-piste à un niveau supérieur d’agilité, de puissance et de contrôle, la Lynx Shredder sera le choix à faire. Cette motoneige est montée sur la plateforme repensée Radien 2, spécialement conçue en Finlande pour les motoneigistes hors-piste les plus intenses.