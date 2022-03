Faire rire Thérèse de Trois-Rivières

Je dois vous faire une confession : je suis une fan finie de Pierre-Yves Roy-Desmarais. J’ai juste besoin de voir son visage, son corps efflanqué, ses mimiques, ses mains tordues et je me mets à rire. Avant même qu’il ouvre la bouche.

Je suis bon public. Mais quand en plus il donne dans l’humour absurde comme avec son numéro Y’a personne, je craque carrément. Un humoriste tout seul sur scène qui fait semblant de parler à un public alors qu’il n’y a personne dans la salle, on ne peut pas rêver d’un meilleur symbole de la pandémie. On a tous passé deux ans à « faire semblant » et on a tous passé deux ans à parler à des gens qui n’étaient pas vraiment là.

LE GRAND GAGNANT

C’est parce que j’aime autant PY (comme tout le monde l’appelle) que j’ai particulièrement aimé ce qu’il a dit lorsqu’il a reçu le prix (très mérité) de numéro d’humour de l’année.

Petit retour en arrière : quand il avait soumis aux « décideurs » de Juste pour rire son idée absurde de faire un numéro sur l’absence de public, il s’est fait répondre que « Thérèse de Trois-Rivières » ne comprendrait pas. Mais quel mépris ! Comme si le public québécois était constitué de débiles légers. PY avait bien raison de déclarer que ça le surprenait venant d’un « milieu créatif ». Il y a en effet un message à envoyer aux « décideurs qui pensent que le public est des épais ». Ne sous-estimez pas le QI du public, ne nivelez pas vers le bas et faites confiance aux humoristes qui ont envie d’essayer des choses différentes. Thérèse de Trois-Rivières, Sylvie d’Amos et Sophie de Montréal vous remercient.

Après deux ans de pandémie et avec la guerre sanglante en Ukraine, on avait besoin de rire un peu hier soir. Mais ce n’est pas avec le numéro d’ouverture de François Bellefeuille qu’on s’est tapé sur les cuisses.

Pourtant, ce n’est pas comme si on manquait de sujets. Ce n’est pas comme si les douze derniers mois avaient été exempts de controverses. Bellefeuille n’avait rien à dire sur la décision de la Cour suprême sur Mike Ward, sur la rectitude politique ? La seule fois où j’ai souri c’est quand il a fait une blague féministe sur les pénis des drag queens.

Bref, on aurait aimé plus de mordant, de grinçant, de piquant. Il me semble que c’est à ça que ça sert, l’humour, non ?

En fait, c’est le numéro mordant, grinçant et piquant d’Ève Côté (qui a distribué les blagues bêtes et méchantes) qui aurait dû ouvrir le gala de l’humour. Une idée pour l’animation l’année prochaine ?

LES BEAUX MALAISES

À cause de l’absence de tournées dans la dernière année, de nombreuses catégories ont été suspendues, comme spectacle d’humour de l’année, metteur en scène, etc. Célébrer l’humour sans célébrer le spectacle vivant, avouez que ça fait un peu pouet-pouet.

En plus, faire un gala d’humour devant une salle clairsemée et sans public (à cause des mesures sanitaires), ça n’est pas la recette idéale pour faire lever le party.

Le gala 2022 ne passera pas à l’histoire non plus pour ses blagues hilarantes. Faut le faire : Martin Matte a été plus drôle en deux minutes de remerciements que la plupart des numéros de la soirée !