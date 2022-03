Hôpital de Lachine: des ajustements au projet de réaménagement approuvés par Québec

Des ajustements au projet d’agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital de Lachine, dans le sud-ouest de Montréal, ont été acceptés par le gouvernement du Québec.

«Le projet peut donc se poursuivre selon les nouveaux paramètres de référence établis», a annoncé le gouvernement par communiqué, lundi. Ces nouveaux paramètres portent notamment sur le coût, la stratégie de financement et les échéanciers.

Le projet, en deux phases, prévoit la construction d’un nouveau bâtiment de six étages et de plus de 18 700 mètres carrés, ainsi que le réaménagement du bâtiment existant avec des locaux sur près de 2700 mètres carrés.

Le nouveau bâtiment accueillera un bloc opératoire qui sera relié à l’édifice actuel, un «volet qui s'ajoute au projet initial», a-t-on précisé. Il abritera également les services d'urgence, 62 lits en chambres individuelles avec salle de bain, dont 10 en soins palliatifs, 16 en chirurgie, 29 en médecine et 7 aux soins intensifs, ainsi que l'unité de retraitement des dispositifs médicaux.

«Ce projet s'avère essentiel pour moderniser de manière optimale l'offre de soins à la population, surtout dans sa formule bonifiée. À terme, l'Hôpital de Lachine disposera de locaux mieux adaptés et accessibles, qui assureront des services de qualité à nos citoyens», a déclaré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Le projet de modernisation de l’Hôpital de Lachine est estimé à 223 millions $, dont la majeure partie sera assumée par le gouvernement du Québec, et 3 millions $ par la Fondation de l'Hôpital de Lachine pour financer une partie des équipements.

Le nouveau bâtiment devrait accueillir la population en 2025, tandis que les travaux de réaménagement des édifices existants devraient se terminer en 2027.

