«Ils pensent au futur» -Jake Allen

Jake Allen a toujours des réponses intelligentes et réfléchies. Quand on lui a demandé d’analyser les départs d’Artturi Lehkonen, Brett Kulak et Andrew Hammond, Allen s’est rangé derrière la stratégie de Kent Hughes et Jeff Gorton.

« Ils pensent au futur aussi. Nous, les joueurs, on ne connaît pas grand-chose aux espoirs et tout, mais on dirait qu’ils ont fait du bon travail dans ces échanges. Je ne suis pas un analyste, mais ils ont obtenu le maximum pour ces joueurs. Et les gars valaient ça. Ils jouaient vraiment bien. Des gens pensaient que ce serait une vente de feu ici, que tout le monde prendrait la porte, mais on savait qu’on avait une bonne équipe. Il y a du bon monde dans le vestiaire, de bons meneurs. Quand Marty (St-Louis) est arrivé, les choses ont changé un peu. On ressent un nouveau départ. On sait que ce ne sera pas l’affaire d’un an avant de se retrouver encore en finale de la Coupe Stanley. Ça va prendre deux, trois ans. Quand nous serons rendus là, ç’aura valu la peine d’attendre. »

– Jake Allen

David Savard a renoué avec la compétition après une absence de 20 rencontres. Il a formé un duo avec Alexander Romanov.

« Je me sentais quand même bien. Il y a quelques lectures qui n’étaient pas parfaites. Je n’ai pas eu beaucoup d’entraînements avec l’équipe. Dans l’ensemble, j’ai trouvé que c’était correct. »

– David Savard

Joel Armia a marqué dans un deuxième match d’affilée. Après la rencontre, le Finlandais a glissé quelques mots sur le départ de son compatriote, Artturi Lehkonen.

« La date limite des transactions reste une journée difficile. On s’ennuiera de lui. Il était un bon coéquipier, un bon joueur et un bon ami. »

– Joel Armia