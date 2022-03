Impasse militaire et crise humanitaire

La campagne russe pour s’emparer rapidement de la capitale et des grandes villes d’Ukraine et imposer un changement de régime a lamentablement échoué. Mais elle a causé des pertes indicibles au pays et à son peuple.

Les Russes se rendent compte qu’ils ne pourront pas réaliser leurs objectifs stratégiques. C’est ce qui explique le ralentissement de leurs opérations terrestres : une pause opérationnelle pour repenser leur stratégie et reconstituer leurs ressources.

Mais Poutine n’a pas les réserves nécessaires en hommes et en matériel. C’est pourquoi il a demandé l’aide de la Chine. L’État-major russe a même dû mobiliser les séparatistes russophones du Donbass et importer des combattants syriens.

Il n’est pas évident que ces renforts vont redynamiser leur campagne. Les conditions d’une impasse militaire et d’une crise humanitaire sont en place. Durera-t-elle des semaines, des mois ? Chose certaine, elle sera violente et sanglante.

Par leur destruction des infrastructures et leurs frappes contre les civils, les Russes espèrent épuiser l’Ukraine et son président. Les obliger à accepter des conditions favorables à Moscou pour mettre fin à la guerre.

Qui va céder ?

Les négociations marquent le pas. Les forces russes continuent à dévaster les villes ukrainiennes, alors que les forces ukrainiennes mènent des contre-attaques qui infligent de lourdes pertes aux Russes.

Les conditions sont réunies pour une prolongation dévastatrice du conflit qui va mettre à l’épreuve la détermination de l’Ukraine et de l’Occident et accroître les dangers d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.