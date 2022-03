La députée Christine St-Pierre ne sera pas candidate aux prochaines élections

La députée libérale Christine St-Pierre ne sera pas candidate aux prochaines élections.

La députée d’Acadie doit en faire l’annonce lundi en fin d'après-midi en compagnie de sa cheffe, Dominique Anglade.

Élue pour la première fois en 2007, cette ancienne journaliste a occupé les fonctions de ministre de la Culture et des Communications dans le gouvernement de Jean Charest et ministre des Relations internationales et de la Francophonie sous Philippe Couillard.

Christine St-Pierre n’est pas la première libérale à annoncer son intention de ne pas solliciter un autre mandat le 3 octobre prochain, et ne sera probablement pas la dernière.

Ses collègues Gaétan Barrette, Lise Thériault et Francine Charbonneau se sont déjà commis. Dans les rangs libéraux, on s’attend à ce que d’autres élus d’expérience quittent la vie politique.

Les derniers sondages ne laissent présager rien de bon pour le PLQ, en perte de vitesse même dans la grande région de Montréal et chez les non-francophones.

