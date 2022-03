La grève au Canadien Pacifique inquiète l’industrie minière

Le conflit de travail au Canadien Pacifique risque d’impacter le secteur minier en raison de possibles perturbations dans le transport et la chaîne d’approvisionnement, s’inquiète l’Association minière du Canada.

Dimanche, le CP a mis ses employés en lock-out, alors que les négociations sur le renouvellement de la convention collective du personnel syndiqué étaient dans l’impasse, les deux parties ne parvenant pas à s’entendre sur la question des salaires et des régimes de retraite.

«Comme la fluidité de la chaîne d'approvisionnement mondiale a été mise à rude épreuve au cours des derniers mois en raison de fortes fluctuations de la demande des consommateurs pendant la pandémie et des perturbations du transport maritime mondial, cette grève ne pouvait pas survenir à un pire moment», a déploré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC.

La chaîne d’approvisionnement a connu ces dernières années de fortes perturbations dues à des conflits de travail qui entraînent des coûts d’exploitation additionnels pour les entreprises et sapent la réputation du Canada, selon l’organisme.

«Le Canada peut et doit faire mieux pour créer une chaîne d'approvisionnement logistique stable et prévisible qui rétablira la confiance envers le Canada comme partenaire commercial fiable, et le gouvernement devrait déployer tous les efforts possibles et utiliser tous les outils à sa disposition pour régler ce conflit», a ajouté M. Gratton.