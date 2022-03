Le règne de la peur

La majorité des gens de la planète vivent plus ou moins sous l’emprise de la peur. Certains habitent dans des pays qui sont sous le joug de dictateurs, de chefs claniques ou de fondamentalistes religieux.

Ces peuples sont soumis par la force ou sont conditionnés par des traditions culturelles qui les formatent depuis des siècles. Ils obéissent aux plus forts et ils craignent l’Autre. Ils sont dominés avant d’être écrasés.

L’ignorance sert à les couper de toute velléité d’échapper à leur destin. Ils restent inférieurs et pauvres. Ils apprennent même à craindre la démocratie, qui passe pour un système diabolique.

La révolte n’est possible que dans un espace de liberté minimale d’héroïsme personnel et avec l’aide de figures charismatiques. Que serait l’Europe sans Churchill et De Gaulle, qui se sont insurgés contre Hitler et ses délires concernant la supposée supériorité de la race aryenne ?

Chefs charismatiques

Que serait l’Afrique sans des chefs d’État charismatiques comme Léopold Senghor, Houphouët-Boigny et surtout Nelson Mandela, qui ont participé à la décolonisation de leurs pays respectifs ? Et que seraient les Noirs aux États-Unis sans l’infatigable combat de Martin Luther King, combat qui lui a coûté la vie ?

Poutine pratique la peur et la haine. Il dédaigne la démocratie occidentale et il refuse de reconnaître le principe de la souveraineté et de l’autodétermination des peuples.

Il ne recule pas devant les massacres de masse et il use de la désinformation systématique pour rester au pouvoir. La preuve en est que la majorité des Russes nie l’existence de la guerre en Ukraine que mène leur dictateur corrompu et croit que les Ukrainiens sont les vrais agresseurs.

La vraie faille de l’Occident est sa naïveté vis-à-vis de la Russie. Poutine a transformé son pays en un pays aux visées impérialistes sous le couvert de la menace nucléaire. Il a annexé la Crimée et on l’a laissé faire. Il est en train d’annexer l’Ukraine. Qui veut vraiment l’arrêter sauf les Ukrainiens et leur chef courageux ?