Le rôle le plus important d’Antoine Pilon

Antoine Pilon hérite de sa partition la plus exigeante à ce jour en se glissant dans la peau d’un ambitieux millénarial qui va créer avec son équipe un robot conversationnel permettant de discuter avec un proche décédé.

Le comédien avait 8 ans quand il a commencé à jouer. Deux décennies et plusieurs rôles plus tard – comme dans «Le chalet», «Nouvelle adresse», «Entre deux draps» – il incarne le personnage principal du thriller psychologique «Manuel de la vie sauvage», adapté du livre de Jean-Philippe Baril Guérard et présenté sur Séries Plus.

La série produite par KOTV et réalisée par Christian Laurence s’intéresse aux choix éthiques discutables de Kevin Bédard (Pilon) et de sa bande au sein de la jeune pousse Huldu, soit Ève (Virginie Ranger-Beauregard) et Laurent (Rodley Pitt). En plus du thème du deuil, il est également question d’entrepreneuriat et de la place des femmes dans la technologie.

Leur entreprise naissante va utiliser les traces numériques des gens, comme leurs courriels, textos et échanges sur Messenger, pour permettre à leurs proches de converser avec la personne disparue.

«C’est la première fois que je fais quelque chose où tout passe à travers mon personnage», a indiqué Antoine Pilon au cours d’un entretien avec l’Agence QMI.

«Sur le plan de la création de personnages, ça a été différent pour moi, car on raconte une histoire fermée sur six heures et il y a une courbe claire. Kevin n'est pas très expressif, ce qui est vraiment le contraire de moi et de la façon dont je construis des personnages habituellement. J’aime ajouter de l’expression, alors que là je devais en enlever beaucoup. Je devais briser mes béquilles pour construire Keven.»

PHOTO COURTOISIE

Peu empathique au sort d’autrui, son personnage est motivé à prouver sa valeur à son père (Gildor Roy), un homme d’affaires bourru qui dirige une importante entreprise de construction.

«Keven est très ambitieux. Ce n’est pas tant qu’il n’est pas gentil, c’est plus une question d’insensibilité. C’est comme s’il n’allait pas laisser qui que ce soit, encore moins lui-même, lui barrer le chemin par rapport à son projet, à ses ambitions et à ce qu’il a envie de prouver, non seulement à sa famille, mais au monde entier.»

Kevin et l’avocat Arnaud (Gabriel Lemire) vont développer une relation d’affaires en osmose, se complétant bien alors qu’Huldu connait une croissance fulgurante, ce qui force l’équipe à prendre des décisions qui ne font pas l’unanimité.

Ce sera moins facile avec l’investisseur Damien (Louis Morissette). «Il va effectivement avoir du fil à retordre avec Damien, mais je pense que c’est la nature même de leur projet qui va amener un paquet de problèmes, plus que les relations de travail ou des personnalités qui s’entendent plus ou moins bien», a dit Antoine, qu’on verra cette année dans la série de Xavier Dolan «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» sur Club illico.

Antoine Pilon autoriserait-il une startup à utiliser ses traces numériques pour permettre à ses proches, dont sa blonde Catherine Brunet – qui joue la comédienne Camille Brunelle dans la série –, de converser avec lui?

«Je n’aurais pas vraiment de problème avec ça, mais c’est vrai que c’est compliqué, car une personne qui décède, à moins qu’on signe tous un papier comme les donneurs d’organes, on ne peut pas lui demander si elle est d’accord avec ça.»

En plus de la troisième saison d’«Entre deux draps» sur Noovo, Antoine Pilon sera dans la nouvelle série-choc «Pour toi Flora» sur ICI TOU.TV EXTRA, qui se penche sur l'enfer des pensionnats autochtones.

«Manuel de la vie sauvage» est présentée chaque mercredi, à 20 h, sur Séries Plus.

