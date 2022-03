Les libéraux s’opposent au développement de gazoducs vers l’Atlantique

Les libéraux fédéraux se sont opposés lundi à une motion des conservateurs qui visait à appuyer la construction de nouveaux gazoducs vers l’océan Atlantique afin de remplacer le gaz russe par le gaz canadien en Europe.

Le Bloc québécois et le NPD se sont aussi montrés défavorables à cette initiative, même si dans la formulation de la motion, le Parti conservateur a souligné que ce projet se ferait «dans la mesure où l’énergie est absolument nécessaire à la défense et à la sécurité du Canada et de l’Europe».

La question énergétique en Europe est sur toutes les lèvres depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, puisque le pays agresseur tire une immense part de son trésor de guerre du gaz naturel qu’il exporte vers l’Europe.

Devant l’impossibilité de fermer le robinet du jour au lendemain, les pays européens n’ont aucune solution de rechange à court terme.

En raison du manque d’infrastructures d’exportation comme un gazoduc, le Canada, pays qui regorge de ressources fossiles, ne peut pas prêter main-forte à l’Europe de manière expéditive dans ce dossier.

Québec a récemment réitéré que la porte était définitivement fermée pour le projet d’oléoduc GNL-Québec, qui devait trouver place à Saguenay, malgré les bouleversements géopolitiques.

Selon le Centre for Research on Energy and Clean Air, basé en Finlande, l’Europe a acheté plus de 23 milliards de dollars canadiens en gaz et en pétrole russe depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier. La quantité de gaz importée aurait même augmenté depuis le début du conflit.

La première ministre de la Finlande Sanna Marin a été plus directe la semaine dernière, en affirmant que l’Europe «finance la guerre de la Russie en achetant du pétrole, du gaz et d’autres combustibles fossiles à la Russie».

Les candidats à la chefferie conservatrice ont tous l’intention de mettre en cœur de leur plateforme le développement du secteur pétrolier et gazier au Canada.