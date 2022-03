Les Producteurs laitiers visent la carboneutralité d’ici 2050

Alors que les conditions météorologiques extrêmes s'aggravent, les producteurs agricoles du Canada sont les témoins directs des impacts des changements climatiques. La menace croissante que représentent les températures extrêmes, les feux de forêt incontrôlés, la sécheresse et les inondations n’est pas dans un pays lointain, mais ici même dans nos fermes, à notre porte.

Les producteurs savent par expérience que, si l’on n’affronte pas la menace des changements climatiques dès maintenant, les conditions météorologiques que nous avons connues en 2021 n’auront été qu'un faible exemple de ce qui nous attend.

Les producteurs laitiers canadiens réagissent en franchissant une nouvelle étape concernant leurs pratiques environnementales qu’ils améliorent constamment: ils s’engagent à atteindre la carboneutralité pour la production laitière à la ferme d’ici 2050, avec un objectif intérimaire en 2030. Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont annoncé cet objectif lors de leur Conférence annuelle sur la politique laitière.

C'est un engagement ambitieux, mais depuis des générations, les producteurs laitiers canadiens ont dû s'adapter à de nouvelles pratiques fondées sur la science et l'innovation. En tant que bons gardiens et gestionnaires des terres, nous sommes prêts à relever ce défi.

Aller de l’avant

Par conséquent, une grande partie du travail nécessaire pour atteindre l'objectif de la carboneutralité est déjà mis en œuvre grâce aux efforts du secteur laitier pour améliorer ses normes écologiques. En fait, le leadership des producteurs laitiers canadiens en matière de durabilité est déjà documenté à l’échelle internationale.

Par exemple, de 1990 à 2019, les producteurs laitiers canadiens ont réduit de 24% l’empreinte carbone pour la production d’un litre de lait à la ferme grâce à des pratiques de gestion améliorées, ce qui donne l’une des plus faibles empreintes carbone au monde par litre de lait produit.

Un objectif de réduction des émissions significatif et réalisable constitue la prochaine étape évidente de l’évolution de notre secteur. Il permet d’aligner notre industrie sur l’objectif établi par le gouvernement fédéral et sur les engagements internationaux du Canada, comme l’Accord de Paris. De plus, l’automne dernier, les PLC se sont joints à 11 des plus grandes organisations laitières du monde pour soutenir Pathways to Dairy Net Zero, un regroupement international visant l’atteinte de la carboneutralité parrainé par la Plateforme mondiale des produits laitiers (Global Dairy Platform).

Steven Guilbeault, le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, a cité le nouvel engagement des PLC comme un exemple de ce qu’il faut faire pour que les efforts à l’échelle mondiale permettent de réduire les changements climatiques et fassent une différence. «Tous les secteurs économiques et toutes les régions doivent redoubler d’efforts pour réduire les émissions», a déclaré le ministre Guilbeault, ajoutant que le gouvernement continuera de travailler avec les PLC à cet objectif et à soutenir les actions coordonnées pour réussir à l’atteindre.

Pour les producteurs laitiers, chercher à améliorer la gestion de l’environnement n’a rien de nouveau. Nous investissons chaque année des millions de dollars en recherche, en nous ingéniant à améliorer l’utilisation des terres et de l’eau, ainsi qu’à développer de nouvelles technologies. Les chercheurs sont à la source de ce travail d’innovation qui est ensuite appliqué à la ferme.

Ainsi, non seulement nous préservons les ressources pour les générations à venir, mais nous nous efforçons de répondre aux attentes des consommateurs.

Durabilité et compétitivité vont de pair

Alors, comment atteindre cet objectif? Les PLC travaillent avec des experts spécialisés en réduction des GES, les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu’avec les intervenants du secteur laitier pour élaborer des stratégies pouvant être appliquées à l’échelle de la ferme afin de réduire et de séquestrer les GES. Cela comprendra également des pratiques agricoles régénératrices liées aux sols et à la terre, à l'eau, à la biodiversité, aux déchets et à l'énergie.

Nous croyons que l’atteinte de la carboneutralité ne doit pas se faire au détriment de la compétitivité. Nous savons que nous pouvons continuer à fournir aux Canadiens des produits laitiers de grande qualité, sécuritaires et nutritifs tout en demeurant compétitifs et durables.

Les producteurs laitiers canadiens sont fiers de leur expertise et de leur historique en matière de gestion environnementale et de leur capacité à s’adapter aux nouvelles réalités. Les changements climatiques constituent l’un des plus grands défis de notre époque et nous sommes plus que jamais déterminés à faire notre part pour garantir un avenir sain et durable.

Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada (PLC)