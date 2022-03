Montréal flouée par son entreprise de recyclage, selon l’inspectrice générale

Le géant du recyclage Ricova a floué la Ville de Montréal d’au moins 1M$ en ne séparant pas tous les profits de la vente des matières recyclables, a découvert l'inspectrice générale, qui recommande de bannir l’entreprise des contrats publics pour cinq ans.

En plus d’être un joueur majeur dans la collecte des déchets, Ricova détient le monopole du tri du recyclage à Montréal. Elle exploite depuis 2020 les centres de Lachine et de Saint-Michel, où elle est également chargée de vendre le carton, le papier, le plastique et autres matières pour qu’elles soient recyclées.

L’entente avec Ricova prévoyait que la Ville obtienne sa part des profits sur ces ventes. Or, selon le Bureau de l’inspectrice générale (BIG), elle n’a pas touché tout ce qui lui était dû.

Compagnie sœur

Le stratagème était relativement simple, détaille un rapport rendu public hier et qui a été transmis à l’UPAC.

Services Ricova, l’entreprise avec laquelle la Ville a son contrat, vendait «toutes» les matières à une société sœur appelée Ricova international à un prix relativement bas, par exemple 100$ la tonne. Ce sont les profits de cette vente que Ricova partageait avec la Ville.

Puis, Ricova International revendait à l’étranger à un prix bien plus élevé, par exemple à 200$ la tonne, mais sans en faire bénéficier la Ville.

«L’enquête révèle que [le prix déclaré à la Ville] par Services Ricova est systématiquement inférieur à celui que Ricova international inc obtient en réalité des acheteurs», indique l’inspectrice Brigitte Bishop.

Au moins 20$ de profits par tonne

Le propriétaire Dominic Colubriale a indiqué au BIG que cet écart couvrait les frais de transport à l’étranger, mais il a admis conserver un profit minimal de 20$ par tonne qu’il jugeait « fair ».

M. Colubriale a dit avoir réduit sa marge de profits, car il était conscient qu’il y «avait un danger d’apparence de conflit d’intérêts» en agissant à la fois comme vendeur et acheteur des matières triées.

L’homme d’affaires a expliqué aux enquêteurs du BIG que ce sont des vendeurs de l’entreprise situés en Colombie qui concluent les ventes des matières recyclables des Montréalais.

Le BIG a calculé de manière conservatrice que la Ville avait perdu 1,1 M$ entre août 2020 et juillet 2021, seulement en étant privée de ce profit minimal de 20$/tonne.

Mais en analysant des factures, le BIG a trouvé des écarts de plusieurs centaines de dollars par tonne. Les centres de tri de Lachine et Saint-Michel traitent plus de 150 000 tonnes de matières par année, dont plus de 50% sont du papier.

Par voie de communiqué, M. Colubriale a réfuté les conclusions du BIG avançant acheter es matières «à des prix généralement supérieurs à la moyenne».

«Ricova a ainsi généré des profits pour la Ville de Montréal de près de 5 millions de dollars depuis le début des opérations en 2020», indique l’entreprise.

La fin pour Ricova?

Compte tenu d’un «risque de récidive» qu’elle juge «élevé» ainsi qu’une confiance «minée» envers Ricova, l’inspectrice générale Brigitte Bishop recommande de résilier les contrats d’opération des deux centres de tri.

Me Bishop aurait pu directement résilier les contrats. Toutefois, craignant «un bris de service», l’inspectrice a décidé de mettre entre les mains de l’administration Plante la résiliation du contrat de Ricova, et surtout sa date.

De plus, le BIG demande de bannir des contrats publics pour cinq ans quatre entreprises de Ricova ainsi que son dirigeant, Dominic Colubriale.

En bannissant son dirigeant, cela pourrait mettre fin à d’autres contrats, puisque Ricova est responsable d’une partie de la collecte des déchets dans au moins cinq arrondissements.

Par ailleurs, l’inspectrice générale a dévoilé lundi son rapport annuel, dans lequel elle indique avoir réglé la situation dans 27 dossiers qui n’ont pas fait l’objet de rapport ou de dénonciation publique.

Encore des problèmes

Ce n’est pas la première fois que Ricova se retrouve sur la sellette dans les dernières années.