Nick Leddy à St. Louis pour se relancer

Les Blues de St. Louis ont fait l’acquisition du défenseur des Red Wings de Detroit Nick Leddy, dimanche. Il cherchera à se relancer au Missouri après une première moitié de saison très difficile.

En retour, les Blues ont cédé l’ailier Oskar Sundqvist, le défenseur Jake Walman et une sélection de deuxième tour au repêchage de 2023. Luke Witkowski prend quant à lui le chemin de St. Louis avec Leddy.

L’arrière de 31 ans connaît une saison pitoyable défensivement avec un différentiel de -33, le deuxième pire de toute la Ligue nationale de hockey. À l’attaque, l’Américain n’a inscrit qu’un seul but, mais a ajouté 15 mentions d’aide pour un total de 16 points en 55 rencontres.

En carrière, l’ancien des Blackhawks de Chicago et des Islanders de New York a disputé 831 matchs de saison régulière et 121 autres en séries éliminatoires.

Souvent blessé, Sundqvist reste une bonne option sur les troisième et quatrième trios. Vainqueur de la coupe Stanley avec les Blues en 2019, le Suédois a amassé 15 points en 41 duels cette saison.

Walman, lui, est un défenseur de profondeur qui a accumulé six points et un différentiel de +3 en 32 sorties.

Namestnikov quitte aussi

Les Red Wings ont aussi officialisé une transaction avec les Stars de Dallas quelques heures après l’heure limite de 15h. Ils ont ainsi transigé l’attaquant Vladislav Namestnikov au Texas.

Les Red Wings ont, pour leur part, acquis un choix de quatrième ronde au repêchage de 2024.

Namestnikov avait amassé un impressionnant total de 44 points en 62 matchs lors de la saison 2017-2018 avec le Lightning de Tampa Bay, avant d’être transigé lors de la date limite de cette campagne. Il n’a jamais su répliquer de tels succès ailleurs.

En 538 matchs dans le circuit Bettman, il a amassé 231 points.