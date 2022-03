Petry: un contrat trop lourd

Jeff Petry portera l’uniforme du Canadien jusqu’à la fin de la saison et il restera loin de sa femme et ses enfants. Kent Hughes a encore une fois cogné à la porte d’autres équipes pour échanger son défenseur de 34 ans, mais il n’a pas trouvé une solution.

Il n’y a pas juste le jeu de Petry sur la glace qui sert de frein, son pacte représente également un obstacle majeur, à un salaire de 6,25 millions $ pour encore trois autres campagnes.

« Nous tenterons de l’échanger, mais la durée de son contrat est un enjeu, a rappelé Hughes. C’est plus difficile d’y arriver à la date limite, plusieurs équipes n’avaient pas d’espace. »

« Je ne lui ai pas parlé aujourd’hui [lundi], à Jeff. Il joue dans la LNH depuis longtemps, il est un pro. Nous ne jouerons pas en séries. Il reste cinq semaines, il pourra retrouver sa famille après ça. Nous chercherons un échange qui est bon pour le CH. »

Aucune contamination

Hughes et Martin St-Louis ont insisté sur un point. Même s’il est malheureux depuis plusieurs semaines, Petry n’agira pas comme un cancer dans le vestiaire.

« Je ne pense pas que Petry contaminera l’équipe », avait prédit l’entraîneur-chef par intérim en matinée.

« Je ne peux pas dire que la relation est brisée dans le sens que Jeff est un bon coéquipier, il s’entend bien avec les coachs également, a renchéri Hughes. On n’a pas de problème avec Jeff comme joueur et personne. On l’échangera si on peut l’échanger et que ça fonctionne des deux côtés. Sinon, il restera à Montréal. »

Le cas de Weber

Le CH a également regardé activement pour échanger le contrat de Shea Weber.

« Oui, c’était proche. Mais à la fin, on n’a pas réussi à s’entendre. »

Les Coyotes de l’Arizona, qui ont acquis l’entente de Bryan Little des Jets de Winnipeg, représentaient une destination possible pour absorber les quatre dernières années du pacte du capitaine du CH.

« Possiblement que c’était Little, mais je ne peux pas trop en parler », a-t-il répliqué.

Les Jets ont donné les droits pour négocier avec Nathan Smith, un espoir de l’université Minnesota State, pour se libérer du contrat de Little.