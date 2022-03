Quatre choses qu’on a tendance à oublier quand on fait ses impôts

«Les impôts, c’est toute l’année, pas juste au mois de mars». Vous avez déjà entendu cette phrase? Et bien elle n’en est pas moins vraie, puisque la période des déclarations de revenu peut facilement devenir un fouillis si on n’a pas fait ses devoirs pendant l’année. Coup d’œil des quatre principaux oublis de la saison des impôts avec le fiscaliste national, Gerry Vittoratos.

1. Ne pas avoir tous ses documents en main

Ça peut sembler anodin, mais le plus grand oubli observé par les fiscalistes et les comptables en général est le simple fait d’oublier certains documents essentiels. Outre les principaux relevés comme le T4 (revenu d’emploi) ou le relevé 31 (logement), plusieurs n’ont pas le réflexe de garder leurs reçus de frais médicaux, par exemple.

«Si tu vois ton dentiste aujourd’hui, le reçu t’es remis immédiatement. Mais si tu as reçu ce service en 2022, tu vas seulement pouvoir le déclarer l’année prochaine. Est-ce que les gens archivent ces documents-là pour produire leur déclaration de revenus dans 13-14 mois? Habituellement non et c’est ça le problème», déplore le fiscaliste national chez ImpôtExpert, Gerry Vittoratos.

Le truc de notre expert: acheter une filière le 1er janvier et y insérer, pendant toute l’année, tous les reçus qui risquent d’être admissibles dans notre prochain rapport d’impôt. Cela inclut notamment les médicaments prescrits, les lunettes d'ordonnance, la visite chez le dentiste et même les versements faits à un assureur ou à un régime d'assurance collective.

«La saison des impôts, ce n’est pas seulement les T4. Ce sont tous les frais engagés pendant l’année qui sont déductibles d’impôts mais qui ne se retrouvent pas sur nos feuillets», rappelle M. Vittoratos.

2. Passer à côté des déductions et des crédits d’impôt

Saviez-vous qu’il existe plus de 75 déductions et plus de 50 crédits d’impôt au Québec? C’est le même principe que les variétés de fromages d'ici, mais à saveur fiscale.

Un exemple: vous êtes nouvellement diplômé et devez rembourser votre prêt étudiant? Vous ne connaissez peut-être pas le crédit d’impôt non remboursable pour intérêts payés sur un prêt étudiant. Il permet de réduire considérablement l’impôt que vous avez à payer sur les intérêts liés à l’aide financière aux études, par exemple.

Chaque année, prenez le temps de parcourir la liste de déductions de crédits d’impôts et soyez attentifs aux changements dans votre situation fiscale. Par exemple, si vous êtes devenu propriétaire de votre première maison en 2021, il y a un crédit pour ça!

Sinon, suivez le guide de Revenu Québec et celui de l’Agence du revenu du Canada pour ne rien oublier.

3. Ne pas prendre en compte les prestations COVID

Il s’agit peut-être de l’oubli qui pourrait vous coûter le plus cher en termes de déductions.

Pour la deuxième année consécutive, le fédéral et le provincial permettent aux travailleurs qui ont travaillé de la maison plus de 50% du temps pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives en raison de la pandémie de déduire 2$ par jour de travail jusqu’à un maximum de 500$.

Cette méthode simplifiée mise en place avec la pandémie est, comme son nom l’indique, extrêmement simple et ne requiert aucune preuve, contrairement à la méthode détaillée qui permet aux travailleurs de déduire leurs frais de bureau en prenant en compte la superficie de leur espace de travail.

Une autre raison de s’en prévaloir: l’an passé, la déduction maximale pour couvrir les dépenses liées au télétravail était de 400$ et a été revue à 500$ pour les années d’imposition 2021 et 2022.

4. Omettre d'utiliser certains montants reportés

Avez-vous déjà entendu parler des montants reportables? C’est une astuce fiscale très payante et pourtant complètement méconnue des contribuables.

Tant au Québec qu’au fédéral, un crédit d’impôt pour frais de scolarité bénéficie aux étudiants et à ses parents ou à ses grands-parents qui l’encadrent dans ses études. L’étudiant a l’option de leur transférer la partie inutilisée de ses frais de scolarité pour réduire leur impôt.

«Un étudiant à temps plein ne fait généralement pas de gros revenus et n’a donc pas d’impôt payable. Mais s’il ne transfère pas ses frais de scolarité inutilisés à ses parents, des montants reportables s’accumulent dans une banque et peuvent être utilisés plus tard pour calculer ce crédit», explique le fiscaliste Gerry Vittoratos.

Un crédit non négligeable pour un jeune professionnel fraîchement diplômé qui a désormais un revenu imposable, par exemple.

«Les frais de scolarité reportables sont un oubli important, parce que c’est vraiment de l’argent qu’on laisse de côté», rappelle l’expert.

Pour savoir si vous avez des montants reportables en attente, consultez votre dossier de Revenu Québec et celui de l’ Agence revenu du Canada .