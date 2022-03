Sirop d’érable bio: trois fois plus de producteurs et des ventes en forte hausse

Le nombre de producteurs de sirop d'érable biologique a triplé en cinq ans au Québec, mais la demande augmente tellement rapidement qu’ils n’arrivent pas à combler les besoins.

Les ventes de sirop d'érable biologique en vrac ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années, passant de 25 millions de livres en 2015, à 65 millions de livres en 2020, selon les données des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ). Pendant ce temps, le nombre d'entreprises acéricoles certifiées biologiques a triplé, allant de 386 en 2015, à 1145 en 2020. Cette année, on estime leur nombre à 1300.

Malgré cela, la quantité de sirop produit ne suffit pas à la demande, explique Simon Forest, chargé de projet aux PPAQ. «Le sirop d'érable biologique est de plus en plus demandé à l'international, plus que le sirop conventionnel.»

Selon lui, la certification fait pencher la balance en faveur du bio sur les marchés d’exportation. «On pourrait penser que ne connaissant pas le procédé de transformation comme nous on le connait, la certification est vue comme un gage de qualité, une marque de confiance. Quand on connait le sirop d'érable comme nous, on sait que c'est un produit naturel.»

Geneviève Quessy/ AGENCE QMI

Quand même des différences

Il est vrai que le sirop d'érable, qu'il soit produit de façon conventionnelle ou biologique, est un produit pur à 100 % dans lequel rien n'est ajouté. Il existe toutefois des différences dans son mode de fabrication, définies dans la Norme biologique par l'Office des normes générales du Canada, ce dont atteste la certification biologique.

Normand Urbain opère à Sainte-Julienne, dans Lanaudière, une érablière qui appartient à sa famille depuis cinq générations. Elle est certifiée biologique depuis 2008. «C'est clair que pour l'environnement, produire en bio c'est mieux. Ici, on n'utilise pas d'acide pour nettoyer nos équipements, ça fait ça de moins qu'on rejette dans la nature. Tous les produits qu'on utilise doivent être autorisés, et les inspecteurs viennent chaque année pour surveiller.»

Aménagement et entretien de l'érablière, collecte et entreposage de l'eau d'érable, transformation du sirop et des produits dérivés, et nettoyage des équipements, tout est contrôlé.

«Les normes bio m'ont porté à faire des recherches, pour m'améliorer encore. Quand je débroussaille, je garde des essences compagnes pour avoir un peuplement en santé, je suis plus conscient. Ma vision c'est que j'emprunte cet endroit à mes enfants et mes petits-enfants et ma fierté, c'est de faire un produit d'exception», dit M. Urbain.

Il faut trois ans pour convertir une érablière et obtenir la certification biologique, explique Simon Forest des PPAQ. Puis, il faut prévoir des frais de certification annuels de 1000 $ à 2500 $ selon la taille de l’entreprise. «C'est un peu plus payant, considérant la prime de 22 cents par livre de sirop. Par contre, c'est plus de travail pour remplir les exigences administratives. La plupart des producteurs qui se convertissent le font parce que ça fait partie de leurs valeurs».

Du sirop carboneutre aussi

En plus d'être certifié biologique, le sirop d'érable peut aussi obtenir une certification carboneutre, délivré par Écocert Canada. Les entreprises acéricoles désirant être certifiées s'engagent à respecter un cahier de charge incluant un plan de réduction des gaz à effet de serre et l'achat de crédit carbone en cas d'empreinte écologique négative. Dix-neuf producteurs acéricoles québécois sont certifiés à ce jour.