Transactions dans la LNH: Marc-André Fleury échangé au Wild

Le gardien québécois Marc-André Fleury change d’adresse pour une deuxième fois en moins d’un an, car cette fois, les Blackhawks de Chicago l’ont envoyé au Wild du Minnesota, lundi, où il aura l’occasion de prendre part aux séries éliminatoires.

C’est ce que diverses sources, dont le site Daily Faceoff, ont rapporté. Les Hawks ont obtenu en retour un choix de deuxième tour qui pourrait devenir une sélection de première ronde si le Wild remporte deux rondes éliminatoires et que Fleury signe au moins quatre victoires.

L’équipe de l’Illinois l’avait précédemment acquis des Golden Knights de Vegas à la fin du mois de juillet.

Détenteur de trois bagues de la coupe Stanley – toutes avec les Penguins de Pittsburgh – Fleury a certainement déjà sa place au Temple de la renommée. En vertu d’une fiche de 511-297-2-85, il vient au troisième rang de tous les temps pour les victoires.

L’athlète originaire de Sorel a par ailleurs signé 71 jeux blancs en 928 parties en carrière avec les Penguins, les Golden Knights de Vegas et les Blackhawks. Il a remporté son premier trophée Vézina avec le club du Nevada l’année dernière.

Fleury et le Wild devront toutefois éviter les mauvaises séquences pour participer aux éliminatoires, puisque l’équipe n’avait que cinq points d’avance sur les Stars de Dallas, dernier club exclu dans l'Association de l’Ouest, avant les matchs de lundi soir.

Le duel contre le Canadien de Montréal au Centre Bell le 19 avril prochain pourrait donc avoir beaucoup d’importance pour le Wild.

Kähkönen en Californie

Pour faire de la place à Fleury, le Wild a envoyé Kaapo Kähkönen aux Sharks de San Jose en retour de Jacob Middleton et d’un choix de cinquième ronde, selon The Athletic.

Kähkönen a agi comme adjoint à Cam Talbot au Minnesota cette saison, montrant un dossier de 12-8-3, une moyenne de 2,87 et un taux de ,910 et une moyenne de 2,87. L’athlète de 25 ans en est à sa troisième campagne dans la LNH.

Middelton est quant à lui un défenseur robuste de 26 ans qui dispute une première saison complète dans la LNH. Il a marqué trois buts et amassé neuf points en 45 matchs. Il a également passé 69 minutes au banc des pénalités et maintenu un différentiel de +3.

Marcus Johansson de retour à Washington

Les Capitals de Washington ont rapatrié l'attaquant Marcus Johansson, lundi, en provenance du Kraken de Seattle.

L'ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) Daniel Sprong prend le chemin de l'Ouest américain en compagnie d’un choix de quatrième ronde en 2022 et d’un autre de sixième tour en 2023.

Le Kraken retient par ailleurs la moitié du salaire de 1,5 million $ du Suédois.

Johansson a été repêché par les Capitals et a disputé ses sept premières saisons avec le club de la capitale américaine avant d’être échangé aux Devils du New Jersey, en 2017. Il n’a jamais passé plus de deux saisons avec la même équipe depuis cet échange, ayant joué également pour les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo, le Wild du Minnesota et le Kraken.

En carrière, il a totalisé 141 buts et 401 points en 735 rencontres.

Quant à lui, Sprong en est déjà à une quatrième formation dans le circuit Bettman. L'attaquant néerlandais a récolté 14 points en 47 joutes cette saison.

Le Kraken semble de son côté pencher vers une vente de feu. Le directeur général Ron Francis a déjà échangé Mark Giordano, Colin Blackwell, Calle Jarnkrok, Mason Appleton et Jeremy Lauzon au cours des derniers jours.

Nathan Beaulieu déménage à Pittsburgh

Le défenseur Nathan Beaulieu a été échangé par les Jets de Winnipeg aux Penguins de Pittsburgh, tôt lundi.

C'est du moins ce qu’a rapporté le réseau TSN.

En retour, la formation du Manitoba recevra un choix conditionnel de septième tour.

Le choix de première tour du Canadien de Montréal en 2011 a subi une blessure au bas du corps et est écarté de l’action pour une période indéterminée. Il n'a pas joué depuis le 4 mars.

Beaulieu en était à sa troisième campagne dans l’organisation manitobaine. En 24 rencontres cette saison, il a amassé quatre mentions d’aide. Son dernier but remonte d’ailleurs au 16 février 2020.

