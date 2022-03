Tunisie: près de 100 blessés dans une collision entre deux trains

TUNIS | Près de 100 personnes ont été blessées lundi, la plupart légèrement, dans une collision entre deux trains dans le sud de la capitale Tunis, a indiqué la Défense civile.

«La collision entre deux trains a fait 95 blessés qui ont été transportés vers les hôpitaux», a indiqué à l’AFP le porte-parole de la Défense civile, Moez Treaa, précisant que l’un des trains transportait des passagers alors que le second était vide.

AFP

Selon le porte-parole, la plupart des blessés souffrent de fractures ou de contusions ou sont dans un état de choc mais aucun cas grave n’est à déplorer.

Une quinzaine d’ambulances et autres véhicules de secours ont été mobilisés sur le lieu de l’accident.

La collision entre les deux trains de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a eu lieu vers 09H30 locales (08H30 GMT) à Jbel Jelloud, dans la banlieue sud de la capitale. Ses causes n’étaient pas connues dans l’immédiat.

Un correspondant de l’AFP sur place a vu le devanture de la cabine du conducteur de l’un des trains partiellement éventrée.

La collision a eu lieu quelques minutes avant l’arrivée prévue de deux trains de banlieue se dirigeant vers la gare centrale de Tunis.

En décembre 2016, cinq personnes ont été tuées et plus de 50 blessées dans la même zone dans une collision entre un bus de transport public et un train, due à des infrastructures défaillantes.

La Tunisie a connu en juin 2015 l’un des plus graves drames ferroviaires de son histoire récente, avec la mort de 18 personnes dans un accident entre un train et un camion à El Fahes, à une soixantaine de km au sud de Tunis. La collision était due à un défaut de signalisation au passage à niveau.