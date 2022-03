Un ennemi du peuple: une pièce classique adaptée avec doigté

La pièce Un ennemi du peuple, présentée au TNM, est un excellent exemple d’un classique adapté avec doigté qui s’avère tout aussi pertinent aujourd’hui que lors de son lancement, à la fin du 19e siècle.

Des thèmes comme le pouvoir de la majorité, l’influence des médias, la protection de l’environnement face au développement économique sont des enjeux de cette œuvre d’Henrik Ibsen qui ont été remodelés avec intelligence par l’autrice traductrice Sarah Berthiaume et la metteuse en scène Édith Patenaude.

Dans cette version, les créatrices ont décidé que le héros serait une héroïne, un choix judicieux. Ève Landry se glisse donc dans la peau de Katrine Stockmann, une médecin qui va au front après avoir découvert qu’une tannerie pollue les eaux de la station thermale qui fait vivre sa communauté. Elle s’oppose alors au maire, qui s’avère être aussi son frère, joué par Jean-Sébastien Ouellette.

Un duel passionnant

Ces deux comédiens personnifient parfaitement ce combat, sans verser dans la caricature. Katrine est une femme de conviction, intense et excessive. « Le pire ennemi de la vérité, c’est la majorité ! » clame-t-elle dans une remise en question de certains fondements démocratiques.

Ce duo est entouré de personnage savoureux, tel le rédacteur en chef du journal local (Steve Gagnon), dont les valeurs évoluent au gré des humeurs de son lectorat, et de son imprimeuse et présidente de la chambre de commerce (Dominique Pétin), qui se décrit comme la représentante de la modération et de la « majorité silencieuse ».

Le tout est mis en scène de manière originale par Édith Patenaude. Par exemple, l’abattement du quatrième mur, qui fait en sorte que les spectateurs font partie de la pièce, donne de la vigueur à l’assemblée publique du quatrième acte.

Les interactions entre comédiens, qui redeviennent eux-mêmes durant les changements de décor, sont également sympathiques. La musique donne du rythme, même si elle nuit à la compréhension des dialogues pour les spectateurs et qu’elle est parfois agaçante. Il s’agit cependant d’un accroc mineur dans cette production réussie.

La pièce Un ennemi du peuple est présentée jusqu’au 9 avril au TNM et au Théâtre du Trident du 19 avril au 14 mai à Québec.

Un ennemi du peuple ★★★★

► Une mise en scène d’Édith Patenaude