Un pacte entre les libéraux et le NPD pour demeurer au pouvoir

Les libéraux de Justin Trudeau et les néodémocrates de Jagmeet Singh ont conclu un pacte pour demeurer au pouvoir jusqu’à la prochaine élection en 2025, ont rapporté CBC News et le «Globe and Mail» lundi soir.

Selon des sources fédérales de ces médias, l’entente prévoit que le NPD appuiera le parti libéral lors de vote de confiance, assurant ainsi au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de survivre à ces écueils qui pourraient potentiellement replonger le pays en élections.

En contrepartie, les libéraux sevraient s’engager à développer des programmes chers aux néodémocrates, par exemple pour la création d’un programme d’assurance dentaire universel. La mise sur pied d’une taxe spéciale pour les banques et entreprises du milieu financier espérée par le NPD pourrait aussi aller de l’avant, a évoqué le «Globe».

Par contre, les libéraux n’accorderaient pas de postes au sein du cabinet aux néodémocrates, ont précisé les sources des deux médias.

Le caucus libéral devait être mis au courant de cette entente en cours de soirée, lundi. Celle-ci devra aussi être entérinée par le caucus néodémocrate.