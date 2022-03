Un retour à la normale réclamé pour le Train Océan

Les services offerts par VIA Rail dans l'Est-du-Québec continuent de susciter du mécontentent: deux allers-retours par semaine sont offerts entre Montréal et Halifax avec le train Océan, contre trois avant la pandémie.

Pour le moment, il n'y a pas d'échéancier pour un retour à la normale.

«Nous avons adapté tous nos services en fonction de l'évolution de la pandémie et nous avons l'intention de continuer à rétablir les services au fur et à mesure que les conditions s'améliorent, y compris sur l'Océan», a indiqué VIA Rail dans un courriel transmis à TVA Nouvelles.

Une deuxième fréquence sur ce corridor a été ajoutée en décembre dernier.

VIA Rail indique être en train de faire le point sur les impacts la vague OMICRON sur ses services, mais constate une hausse de la demande en ce moment.

La Coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train croit qu'il faut rétablir une troisième fréquence le plus rapidement possible pour le corridor Montréal-Halifax.

L’organisme déplore le manque de considération de VIA Rail pour les citoyens de l'Est du pays.

«Nous, on vise plus haut que ça. On vise qu’il y ait une fréquence au moins six fois semaine [...] Si on veut réduire le nombre d’automobiles sur les routes, le nombre de camions, il faut quand même penser un peu vers des solutions comme mettre plus de fréquences», a expliqué le porte-parole de la Coalition, Bernard Babin.

Dans la lutte aux changements climatiques, il faut offrir davantage d'options pour les citoyens, selon la Coalition.