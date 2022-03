Une 10e équipe pour Derick Brassard

Le Québécois Derick Brassard jouera à nouveau pour une équipe canadienne puisque les Oilers d’Edmonton l’ont acquis des Flyers de Philadelphie, lundi.

En retour, le club de la Pennsylvanie obtiendra un choix de quatrième tour en 2023.

Cette saison, Brassard a inscrit six buts et totalisé 16 points en 31 rencontres, tout en montrant un différentiel de +6.

Il s’agira d’une 10e équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour Brassard et d’une huitième en cinq saisons pour l’athlète de 34 ans. Repêché par les Blue Jackets de Columbus, il a également porté les couleurs des Rangers de New York, des Sénateurs d’Ottawa, des Penguins de Pittsburgh, des Panthers de la Floride, de l’Avalanche du Colorado, des Islanders de New York et des Coyotes de l’Arizona.

Il a totalisé 200 buts et 519 points en 936 parties depuis ses débuts en 2008 après avoir été la sixième sélection au total lors de l’encan amateur de la LNH en 2006.