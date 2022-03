Une œuvre à la mémoire des victimes de l’alcool au volant

La mère d’un jeune de 17 ans qui est décédé après avoir été happé par un conducteur ivre a initié le projet d’un mémorial afin que les victimes de tels drames au Québec ne soient jamais oubliées.

L’œuvre d’art commémorative en hommage aux victimes québécoises de la conduite avec les capacités affaiblies sera installée au Parc de l’Amérique latine, près des plaines d’Abraham, à Québec.

C’est l’organisme Les mères contre l’alcool au volant (MADD Canada) qui en a fait l’annonce, lundi matin, dans le cadre de la Semaine nationale de la conduite avec facultés affaiblies. Les travaux commenceront au printemps et l’inauguration est prévue à la fin du mois de juin. L’œuvre consistera en trois colonnes translucides sises sur des blocs de granit, formant une ligne brisée.

«La ligne brisée rappelle le trajet interrompu des victimes et la vie brisée des proches», explique Marie-Claude Morin, porte-parole pour MADD Canada.

Photo Stevens LeBlanc

Seuls les noms des victimes «innocentes» seront gravés, précise Mme Morin. L’organisme tient à distinguer le type de victimes. Par conséquent, les personnes décédées en conduisant avec les capacités affaiblies n’en font pas partie.

Les proches de plusieurs victimes étaient d’ailleurs présents pour l’annonce, dont Odette Lachance, dont le fils Thomas Ratté est décédé en 2018 à l’âge de 17 ans, fauché par un conducteur ayant les capacités affaiblies.

Photo Stevens LeBlanc

Avec cette œuvre, Mme Lachance espère que le souvenir de ces victimes reste bien vivant dans la mémoire collective. Elle souhaite aussi que les gens comprennent qu’il ne s’agit pas de «victimes d’accidents», mais plutôt les victimes de «mauvais choix».

«On veut que ça évoque tout ce que nous on vit en famille et que ce soit plus présent dans la société», explique Mme Lachance.

C’est d’ailleurs elle qui a initié le projet de l’œuvre commémorative, avec l’aide du parrain de son fils, Éric Dion. Elle estime que l’œuvre sera également un appel à la réflexion sur les choix que l’on fait, lorsque vient le temps de prendre le volant.

Victimes multiples

Deux autres pères éplorés étaient aussi sur place pour soutenir le projet, Jean-Dominic Lemieux et Daniel Fortin.

En septembre dernier, M. Lemieux a perdu son épouse, Shellie Fletcher-Lemieux, sa fille, Emma Lemieux, ainsi que son beau-père, James Fletcher. Lors de ce même événement, le fils de Daniel Fortin, Jackson Fortin, est également décédé. Ils ont été violemment percutés par Éric Légaré, qui était ivre au volant sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, alors qu’ils étaient en voiture à un feu rouge.

Photo Stevens LeBlanc

M. Lemieux a tenu à rappeler que la conduite avec les capacités affaiblies «ne fait que des victimes» et les conséquences sont désastreuses pour elles et leurs proches, mais aussi pour le conducteur fautif.

«On le voit, les conséquences sont très grandes. On saura bientôt quelles seront celles de l’accusé. Ce sera très sévère selon moi, de ce qu’on a pu lire entre les lignes», s’avance-t-il en référence au procès d’Éric Légaré. La couronne a réclamé une peine exemplaire de 18 à 20 ans d’emprisonnement pour ce chauffard qui a tué quatre personnes d’une même famille.

En compagnie de M. Fortin, M. Lemieux a remis à MADD Canada, un chèque de 50 000$ qu’ils ont amassé lors d’une campagne de sociofinancement.

MADD Canada a instauré des œuvres commémoratives dans plusieurs provinces canadiennes, soit à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Des discussions sont en cours pour les provinces restantes.

Les familles qui souhaitent voir le nom de leur proche gravé sur l’oeuvre doivent faire la demande à MADD Canada

Thomas Ratté - 17 ans

Happé par une voiture alors qu’il se déplaçait en planche à roulettes sur le boulevard Bourg-Royal le 23 mars 2018. Il est décédé de ses blessures le lendemain de l’accident.

Emma Lemieux - 10 ans, Jackson Fortin - 14 ans, Shellie Lemieux-Fletcher - 44 ans, James Fletcher - 68 ans