CARRIÈRE JARRY, Lise



À Salaberry-de-Valleyfield, le 27 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lise Carrière, conjointe de M. Laurent Lauzon.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses beaux-enfants Marie-Josée (Robert) et Éric (Nadia), ses magnifiques petits-enfants Samuel, Jade, Émily-Rose et William, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de précieux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mars 2022 dès 10h :ST-LAZARE, QC J7T 2Y7www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi à 14h en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique).Au lieu de fleurs, des dons à Diabète Québec seraient appréciés.