GAUTHIER, Richard



Le 19 mars 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Richard Gauthier, conjoint de Mme Francine Léveillé (feu Constance Morin).Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Alexandre Leclerc) et Marjorie, ses petits-enfants Élie et Emry, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 25 mars de 12h à 16h ainsi que de 18h à 21h.