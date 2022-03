750 logements sociaux de plus pour Québec

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a obtenu plus de logements sociaux et abordables que ce qu’il espérait, du moins pour la prochaine année, mais il n’a aucune garantie pour les années subséquentes.

• À lire aussi: Voici 10 choses à retenir du budget Girard

Son cabinet dit avoir reçu le feu vert pour construire près de 750 logements dans la prochaine année, même si ce chiffre n’apparaît nulle part dans les documents budgétaires.

Pour le Québec en entier, le gouvernement Legault a confirmé la livraison de 3500 logements via le programme AccèsLogis – déjà annoncés dans le passé – et 1000 logements abordables additionnels sur six ans, ce qui semblait a priori nettement insuffisant par rapport aux demandes du monde municipal.

Il en faudra d’autres

M. Marchand réclamait à lui seul 250 logements sociaux et 250 logements abordables par an, sur cinq ans.

« Pour la prochaine année, on dépasse le 500. L’année 1, c’est un bon départ, mais il faut aller plus loin pour les prochaines années. Il va falloir travailler avec le gouvernement pour qu’on puisse produire plus de logements sociaux dans les années 2, 3, 4 et 5 », a-t-il reconnu.

La Ville de Québec a également obtenu ce qu’elle souhaitait pour son Plan climat. Elle recevra 49 M$ pour soutenir des initiatives en matière de développement durable. Cela inclut, par exemple, l’ajout de 95 bornes de recharge électrique et le verdissement d’îlots de chaleur.

Tramway et troisième lien

En matière d’infrastructures, les villes de Québec et de Lévis avaient bien peu de nouveau à se mettre sous la dent. Les projets de tramway et de troisième lien sont toujours inscrits au Plan québécois des infrastructures en mode « planification », sans montants précis, ce qui est cependant usuel à ce stade-ci, a insisté la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

« C’est encore une autre promesse brisée de la CAQ. Il n’y a rien pour le troisième lien », a réagi pour sa part le chef du PCQ, Éric Duhaime.