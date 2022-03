MALO, Irène



Le 19 mars 2022 est décédée Mlle Irène Malo à l'âge de. Elle était la fille de Marguerite Huberdeau et Médard Malo.Elle laisse dans le deuil, ses soeurs Jacqueline et Solange, son frère Johnny, son beau-frère Aurèle ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille tient à remercier particulièrement l'équipe de Domicile Santé qui lui a permis de résider le plus longtemps possible dans sa maison à Sainte-Adèle et le personnel du Pavillon Philippe-Lapointe de Sainte-Agathe.L'exposition aura lieu le vendredi 25 mars de 11h30 à 13h30, aux955, RUE GRIGNONSTE-ADÈLE, J8B 2R7Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h, en l'église de Ste-Adèle, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Adèle.