Après avoir mis ses enfants à l’abri, il retourne en Ukraine aider ses amis

De retour en Ukraine après avoir mis ses enfants à l’abri, un Français qui habite à Lviv depuis 20 ans continue avec son épouse d’aider le pays à se défendre contre l’invasion russe.

Une situation bien difficile pour Cyril Horiszny et sa femme qui ont dû confier leurs enfants à de la famille en France. «C’est un moment très dur, un déchirement surtout pour la maman des enfants», a-t-il expliqué mardi au micro de Philippe-Vincent Foisy à QUB Radio. «Malheureusement, on a repris les habitudes qui ne sont pas très bonnes», a-t-il ensuite ajouté.

Ce dernier a expliqué que, même si elle n’est pas comparable à celle dans la ville assiégée de Marioupol, la tension demeure palpable dans l’ouest du pays où de nombreux Ukrainiens se sont réfugiés.

Malgré tout, le peuple ukrainien continue de garder espoir et de croire en une victoire du pays, a soutenu M. Horiszny en expliquant que le soi-disant «rouleau-compresseur russe» ne semble pas fonctionner.

«Au bout de deux jours, ils devaient prendre Kyïv. On est déjà à presque un mois de guerre [et la ville tient toujours]. Donc, on se rend compte qu’il y a vraiment une résistance de la part des militaires, mais aussi de la population à Kyïv qui, pour rien au monde, ne laissera sa ville aux mains des Russes», a mentionné Cyril Horiszny qui estime qu’il sera impossible pour Poutine d’asservir toute une population qui le déteste.

Selon lui, les possibilités d’aider sont variées pour les civils, que ce soit en prenant les armes, en patrouillant ou même en aidant les organismes humanitaires.

Bien qu’il ne puisse pas prendre les armes, car il n’a pas fait de service militaire, Cyril Horiszny trouvait important de participer à l’effort collectif; il est donc retourné en Ukraine pour offrir de l’aide humanitaire.

Pour l’homme originaire de la France, il est important d’être présent moralement pour soutenir ses amis.

