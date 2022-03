FILION, Emile



Au Centre d'Hébergement Marguerite-Adam, à Beloeil, le 17 mars 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Emile Filion, époux de feu Jeannine Lauzon, fils de feu René Filion et feu Germaine Lefebvre.Il laisse dans le deuil sa fille unique Micheline (Paul Carrière), ses petites-filles Marie-Eve, Stéphanie, Emilie, Marie-Laurence et Claudia, ses arrière-petits-enfants Eli, Joah, Liam, Mahée et Lou; ses frères Hubert et Pierre (Murielle), plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. L'ont précédé ses frères et soeur: Jean-Paul, Lucien, Maurice, Jeanne d'Arc, Arthur et Marcel, ses beaux-frères et belles-soeurs: Fernand, Fernande, Jeannette, Aurèle, Thérèse et Léo.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Marguerite-Adam pour leur amour du métier et les soins prodigués jusqu'à la fin.Les funérailles auront lieu au:4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle vendredi 25 mars 2022 à 11h. Condoléances à 10h. SVP prière de ne pas envoyer de fleurs.