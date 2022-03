LNH: «Bill Zito nous a lancé un message clair» – Anthony Duclair

Les Panthers ne visent rien de moins que les grands honneurs, cette année, et ils sont prêts à tout pour y parvenir.

C’est du moins ce qu’Anthony Duclair a déclaré lors d’une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Bill Zito nous a lancé un message clair. On veut gagner et on veut gagner maintenant. Je pense qu’on a la confiance qu’on a l’équipe pour pouvoir battre n’importe qui. C’est certain que ce sera très difficile dans les séries. Je crois que toutes les équipes dans l’Est ont une chance de pouvoir se rendre en finale.»

Le directeur général des Panthers s’est donné les moyens de ses ambitions dans les derniers jours en faisant l’acquisition de Claude Giroux et de Ben Chiarot. Duclair a d’ailleurs très hâte de jouer avec l’ancien capitaine des Flyers.

«Claude Giroux apporte beaucoup d’expérience. Il a joué 1000 matchs avec les Flyers. Son expérience et son talent vont nous aider énormément. Nous sommes contents et nous sommes excités d’avoir la chance de pouvoir jouer avec lui.»

Le Québécois estime également que la formation de la Floride en déjà en mode séries depuis un bon moment pour s’assurer d’atteindre l’objectif ultime.

«Depuis le début de la saison, on sait qu’on a beaucoup de talent à l’attaque. Nos défenseurs contribuent aussi. Ça nous donne beaucoup de profondeur. On veut continuer de jouer comme on le fait en ce moment. Nous avons déjà une mentalité de séries et ce sera le cas jusqu’à la fin de la saison. Ça va vraiment nous préparer pour affronter n’importe qui.»

Sur le plan personnel, l’ancien des Remparts de Québec connaît la meilleure saison de sa carrière avec une récolte de 47 points en 54 matchs. Il croit toutefois être encore capable de faire mieux.

«Depuis que je suis rentré dans la ligue, j’ai connu des hauts et des bas. Cette saison, j’ai la chance de jouer avec des joueurs exceptionnels. Je peux apprendre à chaque jour [de] gars comme Barkov ou Huberdeau. Ça m’aide beaucoup et je veux continuer à évoluer pour pouvoir me rendre le plus loin que je peux et aider l’équipe à gagner des matchs.»