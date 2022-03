Canada: le nombre de postes vacants a légèrement augmenté

Le nombre de postes vacants au Canada a atteint 915 000 au quatrième trimestre de 2021, en légère hausse par rapport aux 912 600 postes vacants au trimestre précédent.

«Le sommet atteint au quatrième trimestre a coïncidé avec une reprise presque complète de l'emploi salarié ainsi qu'avec une baisse du chômage», a indiqué Statistique Canada, mardi.

Si le nombre de postes vacants d’un trimestre à l’autre demeure «presque inchangé», il s’agit tout le même d’une hausse de 80 % par rapport à la même période en 2019, et de 63,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2020.

Du troisième trimestre au quatrième trimestre de 2021, le nombre de postes vacants «a peu varié dans la plupart des provinces». Les seules exceptions sont la Nouvelle-Écosse (+11,9 % pour atteindre 20 300) et le Manitoba (+5,9 %, 25 800).

Comparativement à deux ans plus tôt, les hausses les plus marquées ont été enregistrées à l'Île-du-Prince-Édouard (+87,1 %), au Québec (+87,9 %), en Alberta (+89,0 %) et en Saskatchewan (+90,1 %).

En hausse dans presque tous les secteurs

Selon Statistique Canada, le nombre de postes vacants a atteint «un sommet historique» dans huit secteurs au quatrième trimestre.

Notamment dans les soins de santé et l'assistance sociale (+6,6 % pour atteindre 126 000), le commerce de détail (+9,1 %, 113 500), les services professionnels, scientifiques et techniques (+6,6 %, 65 500), les services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement (+14,3 %, 63 000), les services d'enseignement (+6 %, 21 100), les services immobiliers et de location (+16,3 %, 10 500) et les services publics (+17,4 %, 2300).

Parallèlement, le nombre de postes vacants a diminué de 12,1 % dans le secteur des services d'hébergement et de restauration, pour s'établir à 143 300.

«La majeure partie de cette baisse était prévue et peut être attribuée aux effets saisonniers puisque le nombre de postes vacants dans ce secteur diminue habituellement du troisième trimestre au quatrième trimestre de l'année», a noté l’agence fédérale.

Par rapport à deux ans plus tôt, soit avant la pandémie, le nombre de postes vacants était en hausse dans les 20 secteurs au Canada, particulièrement dans les services d'hébergement et de restauration (20 %), les soins de santé et l'assistance sociale (15,2 %), le commerce de détail (11,2 %), la fabrication (9,6 %) et la construction (8,9 %).

Les salaires dépassent l’inflation

Par ailleurs, Statistique Canada a souligné que «la croissance des salaires offerts dépasse celle de l'Indice des prix à la consommation (IPC) dans les entreprises comptant moins de 20 employés».

Selon les plus récents résultats de l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises, dans l’ensemble, les salaires horaires moyens offerts ont augmenté de 1,8 % (0,8 point de pourcentage de plus que la hausse de l'IPC) du troisième trimestre au quatrième trimestre de 2021, et de 5,5 % (une hausse identique à celle de l'IPC) depuis le quatrième trimestre de 2019.

