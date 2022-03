Crédit d’impôt de 500$: «Tout le monde est affecté par l’inflation», dit le ministre Girard

Critiqué par certains groupes d’opposition, le gouvernement Legault défend le nouveau crédit d’impôt de 500$ puisqu’il souhaite aider le plus de Québécois possible.

Ce montant sera remis à la grande majorité des Québécois.

«Nous compensons pour un panier de consommation de base qui inclut les vêtements, le logement, les aliments. Nous prenons un panier de 25 000$ et on compense pour 2% et ce panier-là, tout le monde est affecté, donc on choisit d’aider 6,4 millions de Québécois sur 6,8 millions de contribuables», explique Éric Girard, ministre des Finances.

Le député de Groulx nie également que cette annonce a des intentions électoralistes.

«On remet le 500$ le plus vite que nous pouvions, le budget est déposé aujourd’hui, les déclarations de revenus sont dues avant le 30 avril, alors notre geste est immédiat. Si nous avions voulu être électoralistes, nous aurions versé cette compensation beaucoup plus près des élections», dit-il.

