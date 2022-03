Des inquiétudes soulevées sur le développement du MIL Montréal

La modification au règlement permettant le développement du MIL Montréal soulève des inquiétudes chez les citoyens, a révélé un récent rapport.

C’est lors d’une consultation publique que les citoyens de l’arrondissement d’Outremont ont soulevé des inquiétudes concernant la sécurité, la mobilité, la connexion avec les quartiers limitrophes, le manque d’espaces verts et le potentiel d’embourgeoisement dans les secteurs adjacents.

Rappelons que si ces modifications sont adoptées, elles permettront la «construction d'une école primaire par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), la construction d'un Centre de l'innovation en intelligence numérique par l'Université de Montréal et de retirer le secteur Atlantic du règlement 06-069 afin qu'il soit plutôt sous la responsabilité de la règlementation d'urbanisme de l'arrondissement d'Outremont.»

Ainsi, la commission se dit favorable envers les modifications, mais apporte des bémols aux recommandations qui devront être modifiées avant l’adoption des changements au règlement.

«Le redéveloppement d'un site comme celui du MIL illustre les difficultés de repenser en profondeur ses rapports aux quartiers environnants et à la ville dans son ensemble. Cela vaut pour les aspects fonctionnels, matériels et spatiaux, mais aussi, et surtout, à l'égard des dynamiques sociales, culturelles, foncières et économiques. Les travaux de la commission mettent ainsi en exergue certains des effets du MIL sur les quartiers résidentiels environnants. En l'espèce, ces derniers se sont souvent retrouvés dans un angle mort des pratiques de développement», a commenté la commission MIL Montréal par voie de communiqué.

