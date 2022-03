Discrimination négative contre les «de souche»

Une grande entreprise, que je ne nommerai pas, a décidé d’ouvrir un programme de stages pour renouveler son personnel. Sept postes seront ouverts.

Sauf qu’il y a un couac.

De manière tout à fait explicite, ceux que l’on nomme traditionnellement les Québécois de souche et ceux qui se sont intégrés à eux au fil de l’histoire ne pourront pas postuler à quatre d’entre eux.

Pourquoi ? Car ils seront réservés à des candidatures issues de ce qu’on appelle la « diversité ».

Individu

Je cite le critère de l’offre de bourse : « Être membre d’une minorité visible ou d’une minorité ethnique ou être un Autochtone ».

Au moins, c’est clair : certains postes, la majorité, d’ailleurs, seront attribués selon le principe de la discrimination positive – on pourrait aussi parler tout simplement de préférence raciale pour les non-Blancs. On me pardonnera de parler aussi brutalement, mais de temps en temps, il faut nommer un chat un chat.

Ne soyons pas trop surpris : cette pratique est désormais répandue dans le monde des ressources humaines, à tous les niveaux.

Mais aujourd’hui, elle est décomplexée.

Elle s’impose au nom de la lutte contre le pseudo-racisme systémique. Et elle s’impose facilement, car rares sont ceux qui osent la remettre en question : qui s’y risque peut à tout moment se faire accuser de manquer de sensibilité pour les minorités ou même de suprémacisme blanc.

Ce qui est imbécile.

Quotas

Car le véritable manque de respect consiste à enfermer un individu dans une case, et à le promouvoir non pas pour ses qualités personnelles, mais pour ses caractéristiques raciales ou sexuelles, comme s’il devait servir de chair à quota.

On devrait se ficher de la couleur des gens, pas les y enfermer.

Mais ce propos est devenu carrément inaudible.

L’idéologie multiculturaliste domine les départements de ressources humaines et de communication. Elle écrase tout. Et surtout le bon sens.