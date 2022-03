Donner une deuxième vie à des ambulances et des autobus

Un entrepreneur de la Mauricie transforme des autobus ainsi que des ambulances en fourgonnettes de camping et y appose son logo «Kirouac on the road».

Menuisier de formation, Mathieu Kirouac a travaillé une quinzaine d'années dans la construction avant de se lancer en affaires. C'est lors d'une escapade routière de 80 jours entre amis qu'il a fait connaissance avec le mode de vie des fourgonnettes de camping aménagées.

«Tout le long de notre voyage, on voyait des "campeurs", nous on était en petit Nissan Murano, on était deux là-dedans. Là, on voyait du monde qui avait vendu leur maison, le gars s'était fait un "campeur". Ça m'avait toujours resté», a expliqué Mathieu Kirouac.

À son retour de voyage, il a vendu son camion. Puis, il a commencé, à temps partiel, à rénover son premier minibus. Depuis, il a rénové quatre fourgonnettes de camping, qui nécessitent chacune plus de 300 heures de travail.

Quand on aménage un minibus, plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Le premier, c'est l'isolation.

«Admettons que vous voulez votre véhicule juste pour l'été, bien ce ne sera pas le même facteur isolant, mais oui, il faut que tu l'isoles même l'été parce qu'admettons un autobus ou un "campeur", c'est un four à micro-ondes alors il faut mettre un isolant pour empêcher la chaleur», a-t-il ajouté.

Dans le cas d'une cliente rencontrée par TVA Nouvelles, Jeanne Comeau, c'est pour y vivre à l'année.

«Présentement, j'ai un appartement, mais éventuellement... J'ai vendu ma maison, mes meubles. J'ai l'intention de visiter les petits villages qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire», a-t-elle expliqué.

Mathieu Kirouac a dernièrement fait l'acquisition d'ambulances, qui, elles aussi, attendent une métamorphose. Pour les avoir, c'est une question de chance. Dans son cas, par exemple, il s'est arrêté par hasard dans une caserne ambulancière de La Tuque et s'est informé: il y avait bel et bien un véhicule à vendre.

Son rêve d'entrepreneur serait de collaborer avec une entreprise comme Red Bull pour rénover un véhicule destiné à l'événementiel.