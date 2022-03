Droits de scolarité: hausse de 2,64% cet automne

La hausse des droits de scolarité sera limitée à 2,64% cet automne, a annoncé la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, en fin de journée mardi.

«Pour soutenir et former plus d’étudiant.e.s qui contribueront à un Québec prospère, nous proposons exceptionnellement un calcul des frais de scolarité basé sur l’IPC (indice des prix à la consommation) pour 2022-2023 à 2,64%», a-t-elle indiqué via Twitter.

Les associations étudiantes craignaient une augmentation de 8,2% si Québec allait de l’avant cet automne avec une indexation basée sur l’indice utilisé depuis 2013, le revenu des ménages disponible par habitant, qui est de 8,2%.

La hausse des droits de scolarité se situe en moyenne autour de 2,6% depuis près de dix ans.

