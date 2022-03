Du temps ensoleillé dans le sud du Québec

Le temps sera généralement ensoleillé dans le sud du Québec, alors que dans le centre et l’est de la province plus de nuages et même des épisodes d’averses de neige sont attendus avec des températures saisonnières.

Le scénario qui a prévalu lundi sera presque identique dans les secteurs du sud allant de Gatineau à la Montérégie, en passant par Montréal et Lanaudière, avec un mercure dépassant les 4 degrés.

Environnement Canada prévoit un temps généralement nuageux à Québec, en Mauricie, en Beauce et en Estrie, avec des températures à la baisse, mais toujours au-dessus du point de congélation.

En revanche, dans les secteurs un peu plus au nord, on peut s’attendre à quelques averses de neige avec un temps plus froid en raison d’un refroidissement éolien en vigueur notamment le matin.

Dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, l’agence fédérale prévoit des accumulations de 2 à 4 centimètres de neige avec de la poudrerie par endroits et des vents forts, voire des rafales à 50 km/h, alors que le mercure se maintiendra au-dessus du point de congélation.