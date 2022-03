Éric Duhaime: l'homme plus que le parti

Les preuves commencent à s’accumuler. Un nouveau sondage confirme la popularité montante du Parti conservateur du Québec dans la région de Québec.

En fait, devrait-on plutôt dire, il confirme la montée d’Éric Duhaime dans les intentions de vote de la région de Québec.

L’homme plus que le parti

Le sondage Mainstreet Research dévoilé hier démontre clairement que c’est dans la région métropolitaine de Québec que le parti d’Éric Duhaime suscite le plus d’intérêt.

C’est normal, Éric Duhaime a été animateur de radio dans la ville de Québec. Son capital de notoriété est beaucoup plus important dans la Vieille Capitale qu’ailleurs au Québec.

De même, les électeurs de la « grande » région de Québec sont plus enclins à voter « à droite ». Les conservateurs fédéraux sont fortement ancrés dans les couronnes nord et sud de la ville. La défunte ADQ faisait ses choux gras dans Lotbinière et Beauce-Nord.

Mais d’où viennent ces électeurs ?

On serait bien naïfs de faire un lien direct entre la baisse constatée pour le PQ et les libéraux et la hausse du PCQ dans les intentions de vote. La marche est trop haute, la distance trop grande « idéologiquement ».

Il faut plutôt imaginer les électeurs qui circulent dans des vases communicants sans sauter les étapes, et c’est là que la tendance doit inquiéter la CAQ.

Les électeurs qui ont fourbi les rangs de François Legault viennent certes du PLQ et du PQ.

Être souverainiste et suivre un ancien ministre péquiste, ça se peut.

Être libéral et voter pour la CAQ, qui se disait de droite « rationnelle », ça se peut aussi.

Mais passer de l’un de ces partis directement au PCQ, c’est moins évident.

Dans ces circonstances, le scénario le plus probable, c’est celui d’une défection des caquistes déçus se rangeant du côté des conservateurs du Québec, et ça, c’est une bien mauvaise nouvelle pour François Legault.