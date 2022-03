Juste pour rire: retour en force pour ses 40 ans

Le festival Juste pour rire / Just For Laughs fêtera son 40e anniversaire cet été. Cette édition spéciale coïncidera aussi avec le retour avec force de l’événement après deux années de pandémie.

Pour l’occasion, l’organisation a voulu réunir « la crème de l’humour » tant anglophone que francophone. Ce sont ainsi plus de 200 spectacles et plus de 400 artistes que JPR et JFL proposeront.

Après avoir dû reporter son spectacle au Centre Bell, d’abord prévu pour 2020, Mike Ward pourra se reprendre le 22 juillet. Il y présentera une édition spéciale de son balado Mike Ward sous écoute.

Mathieu Dufour ne sera pas en reste lui non plus, puisqu’il foulera la même scène le lendemain soir.

Des vedettes

À Just For Laughs, huit vedettes internationales animeront leur propre gala : Hannah Gadsby, Chelsea Handler, Jo Koy, Iliza Schlesinger, Russell Peters, Ronny Chieng, Patton Oswalt et Marc Maron.

Parmi les invités, on aura droit à Celeste Barber, John Mulaney, Hasan Minhaj, Tommy Tiernan, Vir Das, Neal Brennan et Ramy Youssef.

Enfin, les soirées d’humour The Nasty Show et Just For The Culture, anciennement The Ethnic Show, seront aussi de retour.