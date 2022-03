Le jazz d’ici en fête à l’Outremont

Le cinquième anniversaire des Bourdonnements Jazz à l’Outremont va être célébré en mariant la série Jazz en rafale à l’équipe du théâtre afin de proposer deux soirées dans la grande salle, les 31 mars et 1er avril, à 20 h.

Pour l’occasion, on a fait appel au collectif YEY, qui regroupe les productions Yari, les disques Effendi et les Productions Yves Léveillé. Les concerts seront présentés devant public et comprendront chacun deux parties.

Beaucoup de monde foulera la scène les deux soirs. On retrouvera notamment le groupe Auguste 1.0 ainsi que Yannick Rieu et ses musiciens (31 mars), puis Yves Léveillé et ses musiciens ainsi que le Jazzlab Orchestra d’Alain Bédard (1er avril).

Les billets sont en vente sur le site du Théâtre Outremont.