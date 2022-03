L'Ukraine reprend des villes contrôlées par la Russie

L’armée ukrainienne est parvenue mardi à récupérer certaines villes en repoussant l’envahisseur russe malgré les bombardements incessants.

« [Les militaires ukrainiens] sont désormais, dans certaines situations, à l’offensive », a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby sur CNN, affirmant qu’ils « pourchassent les Russes en dehors de zones ».

Presque un mois après le début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie ne contrôle ni la capitale Kyïv ni la grande ville portuaire stratégique de Marioupol, dans le sud.

Mais après d’intenses combats, les forces ukrainiennes ont repris les rênes de Makariv, une petite ville à l’ouest de Kyïv, rapportait mardi CNN.

Dans le sud, près de la ville capturée de Kherson, les Ukrainiens ont aussi « essayé de regagner du territoire », a ajouté le Pentagone.

L’urgence se fait sentir : plusieurs villes n’ont plus que trois ou quatre jours de vivres, a déclaré mardi l’agence d’aide Mercy Corps, faisant état d’un système humanitaire « entièrement en panne ».

Armes nucléaires

Les soldats russes, eux, semblent éprouver des difficultés à communiquer entre eux et manquent d’essence et de nourriture, a noté Kirby.

Mais la Biélorussie pourrait joindre « bientôt » sa force au combat, a déclaré mardi un responsable de l’OTAN à CNN.

Plus inquiétant encore : le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a refusé d’exclure la possibilité d’employer des armes nucléaires si Moscou percevait une « menace existentielle ».

Car la Russie dispose d’armes nucléaires bien moins destructrices que celle d’Hiroshima et donc plus concevables à utiliser, selon le New York Times.

Vladimir Poutine « envisage » aussi des armes chimiques et biologiques, avait dit craindre son homologue américain, Joe Biden, lundi soir.

Entre-temps, de grandes villes d’Ukraine font toujours face à d’intenses frappes.

Marioupol, où sont encore coincées 100 000 personnes, a été frappée de deux « bombes superpuissantes », a indiqué la municipalité sans pouvoir donner de bilan.

Dans la capitale, au moins une personne vêtue d’un uniforme militaire a été tuée mardi dans une attaque de drones sur un bâtiment.

Famille décimée

Un char russe aurait également décimé une famille qui fuyait près de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Les passagers ont crié qu’ils étaient des civils en agitant un drapeau blanc, en vain, a écrit Lioudmila Denissova, chargée des droits de la personne auprès du Parlement ukrainien.

Les parents et leur fille de 9 ans sont morts et un jeune de 17 ans a été blessé, a-t-elle ajouté.

L’Occident doit annoncer demain de nouvelles sanctions contre la Russie, selon la Maison-Blanche.

– Avec Roxane Trudel

