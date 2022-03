Les garde-robes de Poutine et Zelensky

Il peut vous paraître étrange ou inapproprié de discuter chiffons et guenilles alors que le conflit en Ukraine se poursuit, pourtant le sujet n’est pas sans intérêt.

Le style et les tenues vestimentaires des deux dirigeants, comme toutes les images qu’on nous transmet du conflit, ont suffisamment d’importance pour qu’une journaliste spécialisée en histoire de la mode et deux universitaires acceptent de répondre à des questions d’un journaliste du site NPR.

Historien de formation, j’ai porté une attention toute particulière aux analyses des trois femmes que je m’empresse de vous présenter. Diplômée de l’Université de Chicago en Illinois et journaliste spécialisée, Marlen Komar nourrit régulièrement un carnet web que vous trouverez ici.

Virgina Olmsted McGraw, professeure rattachée à l’Université de la Caroline du Nord, est une experte de l’évolution de l’industrie de la mode en Russie, alors que Kimberly Chrisman-Campbell est une historienne qui se penche principalement sur l’évolution de la mode aux États-Unis. Chrisman-Campbell rédige elle aussi un élégant carnet web de vulgarisation. Vous y accédez ici.

Si les trois spécialistes insistent sur la symbolique des tenues vestimentaires, elles se sont toutes les trois attardées à deux images fortes. En observant d’abord Vladimir Poutine, elles ont remarqué qu’on l’a vu récemment portant un manteau molletonné particulièrement chic.

Le président russe se serait offert une création italienne dont le coût avoisine les 14 000$. Selon qu’on l’observe de l’extérieur de la Russie ou comme citoyen, la symbolique de ce vêtement griffé peut varier.

Sur la scène internationale, l’image projetée est celle du luxe. L’effet souhaité est de faire contrepoids à l’image de pauvreté qu’on associe souvent à la Russie. Projeter puissance et richesse revêt cependant un caractère paradoxal si on vit en Russie. Alors que l’économie est au plus mal, un meneur plus conventionnel s’assurerait de porter un vêtement fabriqué dans son pays. Non seulement il appuierait une industrie locale, mais il démontrerait de la fierté.

Si on se souvient que le président russe souhaite redonner sa grandeur à la Russie et qu’il semble nostalgique de l’époque soviétique, son choix d’un vêtement italien étonne. Après tout, il pouvait s’inspirer des Léonid Brejnev et Mikhaïl Gorbatchev, qui s’assuraient de porter les créations de designers personnels russes. On exploitait ainsi la carte nationaliste jusqu’au bout.

Lorsqu’elles commentent les tenues beaucoup plus modestes du président ukrainien, les trois spécialistes s’entendent pour déterminer que Zelensky remporte la palme de l’image. Plus jeune que son rival, il apparaît régulièrement en t-shirt et on évoque une apparence décontractée et dynamique.

Volodymyr Zelensky met à profit sa formation d’acteur et son aisance devant les caméras. Non seulement il projette l’image d’un meneur compétent et confiant, on le sent près des siens sur le terrain et impliqué ans le combat.

Je termine ce billet en laissant la parole à Kimberly Chrisman-Campbell, qui rappelle que des meneurs comme Churchill et Franklin Roosevelt accordaient déjà une attention particulière à leurs tenues pendant la Deuxième Guerre. La combinaison-pantalon de Churchill a donc précédé le t-shirt de Zelensky et FDR portait un manteau bleu de la Marine à Yalta.

Pour Chrisman-Cambell, ces choix vestimentaires n’ont rien de farfelu ou de futile. Non seulement ils sont acceptables, ils sont utiles: «These sorts of fashion choices are not just acceptable; they are appropriate and even useful».