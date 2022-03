Marchand l’équilibriste

Avec le chantage sur le tramway qu’exerce le gouvernement caquiste, Bruno Marchand se retrouve dans la même position peu enviable d’équilibriste que son prédécesseur, Régis Labeaume.

Hier encore, le maire ne disposait d’aucune garantie que le gouvernement du Québec adopterait les importants décrets réclamés par la Ville. Ces décrets sont nécessaires pour poursuivre le processus d’approvisionnement du tramway et éviter des coûts supplémentaires.

« Êtes-vous trop gentil ? » s’est fait demander en substance le maire Marchand, lors du point de presse précédant le conseil municipal, hier.

« Présentement, on fait ce qu’il faut au bon moment, a répondu le maire. La stratégie n’est pas en fonction de ce que je suis, mais de ce que la situation impose. »

Pas à vendre

Avant Bruno Marchand, pour des raisons évidentes, M. Labeaume ne s’est prononcé sur le fond du projet qu’à la veille de son départ.

Le maire de Québec dispose en effet d’un poids relatif par rapport au gouvernement du Québec, qui finance tous ses projets d’infrastructures, comme c’est le cas pour toutes les villes du Québec. Il doit manœuvrer pour, d’un côté, faire valoir son poids politique et de l’autre, ménager ses relations avec le gouvernement.

Or, la capitale nationale est la seule région où le gouvernement défend un projet qui, dans toute l’histoire, n’a jamais obtenu l’appui de la plus grande ville, celui du tunnel entre Québec et Lévis.

Comme je l’écrivais dimanche, à quelques mois des élections, le gouvernement manœuvre pour accentuer la pression sur M. Marchand. La ministre Geneviève Guilbault a recommencé son petit jeu qui consiste à renvoyer la balle dans le camp du fédéral.

« Je ne suis pas à vendre », a martelé le maire hier, qui n’a heureusement pas l’intention de céder au chantage sur le troisième lien. Le maire rappelle que la signature du fédéral n’est aucunement nécessaire pour autoriser ces décrets.

Surplace inacceptable

Comme il l’a toujours dit, avant de se prononcer, M. Marchand souhaite que le gouvernement fasse ses devoirs sur les éléments les plus importants du troisième lien. Ce serait une insulte à l’intelligence d’exiger autre chose de sa part.

Il n’en demeure pas moins qu’il est inacceptable de voir toute une région faire du surplace parce que le gouvernement fait passer ses intérêts électoralistes devant toute autre priorité pour Québec, dont son avenir et son développement.