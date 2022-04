Vous aimez la moto? Cette carrière est pour vous!

Vous aimez faire de la moto? L’école de conduite Tecnic est à la recherche de mordues de la route pour partager leurs connaissances et transmettre leur passion à d’autres au sein d'une carrière de formatrice.

Vous y songez depuis un moment déjà? Cette passionnée de moto vous convaincra certainement de faire le grand saut!

Nathalie Dumas, née pour rouler

Amoureuse de motos depuis son enfance, alors qu'elle roulait, accrochée au veston de son père, Nathalie Dumas a passé son permis il y a 13 ans. Pour elle, c’est une révélation: elle cumule les kilomètres et roule de Mégantic au Lac-Saint-Jean depuis. «La moto, ça représente la liberté pour moi», confie-t-elle.

Une dizaine d’années plus tard, en pleine pandémie, celle qui est directrice d’un service de garde en milieu scolaire a eu l’idée de contacter l’école de conduite Tecnic pour devenir formatrice à temps partiel. «Je souhaitais apprendre aux motocyclistes à conduire de façon sécuritaire, à être coopératifs et responsables, et le cours, c’était complètement ça!» affirme-t-elle.

Quelques soirs par semaine et certaines fins de semaine, elle se lance sur la route ou sur le circuit avec des groupes d’étudiants et d’étudiantes aussi passionné.e.s qu’elle. Depuis, elle s’amuse! Devenue chroniqueuse pour Moto Québec, Nathalie Dumas a assurément le vent dans les voiles.

Les avantages alléchants du métier X

Qu'est-ce que ça prend pour devenir formatrice?

Pour devenir formatrice à l’école de conduite Tecnic, il faut d’abord vouloir le faire par passion et par envie de transmettre ses connaissances. D’autres qualités nécessaires? Être polyvalente, avoir une soif d’apprendre et ne pas avoir peur d’essayer de nouvelles expériences. Bien sûr, il s’agit d’une formation rigoureuse, et il faut arriver prête, mais tout se fait en douceur et toujours dans le plaisir.

Tecnic ne met pas de pression à ses futures formatrices: l’objectif, c’est de prendre de la confiance à son rythme.