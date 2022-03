Peter Nygard pourra être extradé aux États-Unis

Le magnat déchu de la mode Peter Nygard pourra se faire extrader aux États-Unis pour y être jugé, mais pas avant d’avoir réglé ses comptes avec la justice canadienne, a dévoilé le ministre de la Justice mardi.

«Plus tôt aujourd’hui, j’ai ordonné que Peter Nygard soit extradé aux États-Unis pour y faire face aux charges contre lui, mais seulement après son procès au Canada», a affirmé David Lametti sur son compte Twitter.

Le multimillionnaire finno-canadien de 80 ans est présentement détenu à Toronto, où il subit depuis octobre dernier un procès pour répondre à six accusations d’agression sexuelle et trois accusations de séquestration pour des actes perpétrés contre des femmes entre 1987 et 2006.

«Il est important que le processus légal canadien soit complété et que toutes les parties, incluant les victimes, aient l’opportunité d’obtenir justice», a d’ailleurs souligné le ministre Lametti.

En janvier dernier, Peter Nygard s’était vu refuser une demande de libération conditionnelle.

L’homme d’affaires se défend, depuis son arrestation, d’avoir commis quelque impair que ce soit, que ce soit au nord ou au sud de la frontière, où il est attendu pour répondre à des accusations de trafic sexuel.

Selon les procureurs américains, Peter Nygard et ses complices auraient profité de son influence considérable dans le milieu de la mode pour recruter des dizaines de victimes dans deux côtés de la frontière et aux Bahamas. Ces victimes auraient été utilisées pour assouvir les pulsions sexuelles de Nygard et de certains de ses amis et partenaires d’affaires.

Les victimes auraient généralement été approchées avec de fausses promesses de leur permettre de poursuivre une carrière de mannequin. Certaines auraient été payées pour garder le silence, ont ajouté les procureurs.

Né à Helsinki en Finlande, Peter Nygard a suivi ses parents au Canada une dizaine d’années plus tard. Il a fondé, en 1967, l’entreprise Nygård, qui se spécialise dans la mode pour femmes.