Polaris, nouveaux moteurs et plus de modèles

Pour 2023, le manufacturier américain de Roseau au Minnesota a décidé d’y aller avec des changements importants dans sa flotte de motoneiges. Il vous offre un vaste choix de modèles et deux nouveaux moteurs.

Fidèle à ses habitudes, Polaris vous offre de personnaliser votre motoneige, en offrant différentes possibilités de peinture et plus. Aussi, sur les motoneiges qui seront commandées au printemps, l’écran 7S sera disponible (en option) sur la plupart des modèles.

En 2023, dans la classe Indy XC, la grande nouveauté, c’est que maintenant, il sera possible de vous procurer une version pour deux passagers de série, le Trail Indy Adventure X2, sur la plateforme Matryx. Les Adventures, un ou deux passagers, seront équipés de l’écran 7S et du pare-chocs Sentry. Pour l’Indy Adventure, il sera possible d’avoir comme moteur au choix le 650 Patriot, le 850 Patriot ou le ProStar S4 alors que pour le Indy Adventure X2, vous devrez choisir entre le 650 et le Prostar S4, un nouveau moteur quatre temps.

LA PERFORMANCE

Pour les amateurs qui désirent s’équiper d’une motoneige d’entrée de gamme, mentionnons que les modèles Indy SP137 et Switchback 146 ont migré sur la plateforme Matryx. Pour le moteur, ils auront droit au 650 Patriot.

Les amateurs de sentier qui aiment la performance, ne seront pas déçus puisque le moteur 850 Patriot Boost, sera disponible dans les modèles Indy VRI et Switchback Assault Boost. Vous pourrez passer votre commande en prévente Snowcheck pour ce moteur Turbo compressé deux-temps pour les modèles Indy VR1 de 129 ou 137 pouces de chenille et dans le Assult 146. La transmission P22 fera aussi partie de ces ensembles. Le Patriot 650 ainsi que le 850, seront toujours disponibles dans ces modèles.

Photo courtoisie, motoneiges.ca

Pour les amateurs de bosses, en 2023, la série XCR revient avec les mêmes configurations qu’en 2022. Les longueurs de chenilles offertes sont 128 ou 136 pouces, avec quatre possibilités de hauteur de crampons.

Le modèle SKS est de retour cette saison, après avoir été absent l’an dernier. Cette motoneige demeure toujours le choix des adeptes de montagne qui sont à la recherche d’une machine capable de faire à peu près n’importe quoi. Ce modèle arrive uniquement monté sur le châssis Matryx, avec le moteur 650, 146 pouces de chenilles avec des crampons de deux pouces.

DEUX NOUVEAUX MOTEURS

Ce Crossover est considéré comme une motoneige hybride, qui peut facilement s’adapter aux conditions des randonnées en sentiers.

Cette saison marque l’arrivée du moteur quatre temps ProStar S4 chez Polaris.

Ce moteur deux cylindres de 1000 cc, a été créé pour vous permettre de vraiment profiter pleinement de vos randonnées. Il est inspiré du même moteur qui propulse déjà des millions de véhicules hors route chez Polaris. Les ingénieurs parlent d’un moteur développant entre 80 et 100 HP. Il permet d’utiliser trois modes de conduite, soit ECO, Standard et Sport. La conduite sportive vous permettra d’exploiter au maximum les performances du moteur, mais de l’aveu même de Polaris, le mode Standard permettra de tirer le meilleur de l’efficacité du moteur.

L’autre nouveau moteur est le Patriot 9R. On pourrait dire à la base que ce moteur est un 850 Patriot qui roule sur les stéroïdes. Il offre une puissance de 900cc. Pour 2023, il sera exclusivement disponible dans les modèles de montagne PRO RMK SLASH et dans le RMK KHAOS SLASH, deux motoneiges à tunnel court. Selon le modèle choisi, la longueur de chenille variera entre 146 pouces et 165 pouces.

Du plaisir garanti dans la poudreuse en montagne.